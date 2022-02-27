415 населених пунктів України повністю чи частково відключено від електропостачання

415 населених пунктів України повністю чи частково відключено від електропостачання

Потужність споживання в енергосистемі складає 13,6 ГВт.

Через пошкодження під час бойових дій в Україні знеструмлено понад 3,4 тисячі трансформаторних підстанцій, повністю чи частково відключено від електропостачання 415 населених пунктів.

Енергосистема України працює стабільно в в ізольованому режимі. Потужність споживання в енергосистемі складає 13,6 ГВт.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Атомна генерація працює 9 блоками з 15 з робочою потужністю 7 ГВт.

В Київській області кількість відключень збільшується внаслідок ведення активних бойових дій.

В Харківській, Запорізькій, Херсонській, Чернігівській областях активно відновлюють електропостачання.

Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що українська енергосистема не приєднуватиметься назад до Росії та Білорусі.

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