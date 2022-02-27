Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

415 населених пунктів України повністю чи частково відключено від електропостачання

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
415 населених пунктів України повністю чи частково відключено від електропостачання

pixabay.com

Потужність споживання в енергосистемі складає 13,6 ГВт.

Через пошкодження під час бойових дій в Україні знеструмлено понад 3,4 тисячі трансформаторних підстанцій, повністю чи частково відключено від електропостачання 415 населених пунктів.

Енергосистема України працює стабільно в в ізольованому режимі. Потужність споживання в енергосистемі складає 13,6 ГВт.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Атомна генерація працює 9 блоками з 15 з робочою потужністю 7 ГВт.

В Київській області кількість відключень збільшується внаслідок ведення активних бойових дій. 

В Харківській, Запорізькій, Херсонській, Чернігівській областях активно відновлюють електропостачання. 

Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що українська енергосистема не приєднуватиметься назад до Росії та Білорусі.

Читайте також:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація