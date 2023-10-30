42 кілометри за полеглого воїна: киянка встановила рекорд, пробігши марафон із дитиною у візку

Киянка Вікторія Співаковська подолала марафонську дистанцію — 42,195 км з дитиною у візку, встановивши рекорд України.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла очільниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Рекорд був встановлений у Києві під час “Найдовшого у світі марафону” від “Нової пошти”, що пройшов вихідними на ВДНГ. Коли Вікторія фінішувала, всі люди згуртувались, щоб вітати її аплодисментами.

“І навіть при таких гучних оплесках дитина у візку спала, тобто, чим могла, допомагала мамі бігти”, — зауважила Лана Вєтрова.

Свій рекорд киянка Вікторія Співаковська присвятила полеглому у російсько-українській війні брату.

“Це я хочу присвятити своєму молодшому братику Остапу Оністрату, який загинув влітку цього року. Дякую кожному воїну та захисниці за боротьбу за нашу незалежність”, — заявила Вікторія на фініші.

Брат Вікторії воював у 68 окремій єгерській бригаді ім. Олекси Довбуша та мав позивний “Бендер”. Він був оператором відділення ударних БПЛА і проходив службу разом із батьком.

Всю дистанцію киянка здолала за 4 години і трохи більше 10 хвилин.

“Цей перший з початку повномасштабної війни марафон зібрав багато людей, бо став забігом вдячності та підтримки наших воїнів. Кожен біг не лише за себе, а й за ту дорогу людину, яка могла би бути зараз поруч — не лише в думках, а й в реальності. Люди писали їх імена на своїх номерах, на футболках, на тілі — бігли за тих, хто дав можливість нам дихати, бігти і жити додала керівниця Національного реєстру рекордів.

Нагадаємо, 29 жовтня у Києві відбувся “Найдовший у світі марафон”, присвячений захисникам. У забігу взяли участь кияни й гості міста з різних куточків України, захисники, які отримали важкі поранення, рідні загиблих та люди з протезуваннями.

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