43-річна жінка народила у Рівному 18-ту дитину: фото, відео

У Рівному жінка народила 18-ту дитину. Тепер у сім'ї 43-річної Марії 12 хлопчиків та 6 дівчаток.

Як повідомили у Рівненському обласному перинатальному центрі, пологи відбулись у вівторок, 7 лютого.

"У нашому медзакладі жінка народила 18-ту дитину. Вага дівчинки 3300 г, 55 см", - повідомили у медзакладі.

Як інформує місцевий телеканал "Рівне 1", для новонародженої дівчинки родина вже обрала ім'я, донечку батьки назвуть Магдалиною.

"Ми любимо дітей, ми не планували, скільки у нас буде. Скільки Бог дає, стільки нас і є. Всім раді, приймаємо всіх, як від Бога. І цю вже не могли дочекатися, щоб пошвидше народилася", - розповіла породілля Марія із Сарн.

Нагадаємо, у Дніпрі 42-річна

Читайте також: