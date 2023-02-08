Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

43-річна жінка народила у Рівному 18-ту дитину: фото, відео

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публікації
Перегляди
3186
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
43-річна жінка народила у Рівному 18-ту дитину: фото, відео

Марія розповіла, що на народження донечки з нетерпінням чекала уся родина, фото Рівненський обласний перинатальний центр

У сім'ї виховують 12 хлопчиків та 6 дівчаток.

У Рівному жінка народила 18-ту дитину. Тепер у сім'ї 43-річної Марії 12 хлопчиків та 6 дівчаток.

Як повідомили у Рівненському обласному перинатальному центрі, пологи відбулись у вівторок, 7 лютого.

"У нашому медзакладі жінка народила 18-ту дитину. Вага дівчинки 3300 г, 55 см", - повідомили у медзакладі.

Як інформує місцевий телеканал "Рівне 1", для новонародженої дівчинки родина вже обрала ім'я, донечку батьки назвуть Магдалиною.

"Ми любимо дітей, ми не планували, скільки у нас буде. Скільки Бог дає, стільки нас і є. Всім раді, приймаємо всіх, як від Бога. І цю вже не могли дочекатися, щоб пошвидше народилася", - розповіла породілля Марія із Сарн.

Нагадаємо, у Дніпрі 42-річна жінка з вадою серця народила 15-ту дитину.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
3186
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація