"44 – це не 70": Зеленський прокоментував фейк про свій "поганий стан здоров’я"

Президент України Володимир Зеленський спростував фейк про його нібито важкий стан здоров'я, який розповсюдили хакери під час кібератаки на українські радіостанції.

Глава держави наголосив, що перебуває у своєму кабінеті і "ще ніколи не відчував себе так міцно, як зараз".

Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні в Інстаграмі.

"Сьогодні Росія запустила чергові фейки, що держава не керується президентом Зеленським, бо він знаходиться в лікарні, точніше в реанімації через свій важкий стан. Важкий стан здоров'я. Так ось, знаходжуся я в кабінеті. Так міцно, як зараз, я себе ще ніколи не відчував. І погана новина для вас всіх, хто запускає такі фейки: я не один, нас таких 40 мільйонів. І при всій повазі до похилого віку, але 44 – це не 70", - сказав президент.

Крім того, відповідну інформацію спростували і в радіостанції TAVR Media, на яку була здійснена кібератака.

"Сьогодні було здійснено кібератаку на сервери та мережі радіостанцій TAVR Media. В даний момент відповідні служби працюють над вирішенням цієї проблеми. Наголошуємо, жодна інформація про проблеми із здоров’ям Президента України Володимира Зеленського не відповідає дійсності", - повідомили у пресслужбі радіостанції.

Нагадаємо, 21 липня хакери атакували хвилі українського радіо. Так, в ефірі прозвучав фейк про те, що президент Зеленський нібито перебуває в тяжкому стані в реанімації, а його прямі обов’язки виконує Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

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