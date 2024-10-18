45 боїв: ворог інтенсивно атакує українських захисників на Курахівському напрямку

Стала відома оперативна інформація станом на 22.00 17.10.2024 щодо російського вторгнення.

Про це інформує Генштаб України у повідомленні у соціальних мережах.

Наші воїни продовжують мужньо тримати оборону України.

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж всієї лінії фронту зросла до 191, противник завдав 47 авіаційних ударів із застосуванням 83 КАБів, понад 650 ударів дронами-камікадзе та здійснив близько 3250 тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

На Харківському напрямку відбулося сім бойових зіткнень з російськими загарбниками. Шість атак відбито в районі Стариці триває ще один бій.

На Куп’янському напрямку противник 16 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Голубівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової, Вишневого та Надії. Три атаки досі триває.

21 раз ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямках Греківки, Дружелюбівки, Катеринівки, Новомихайлівки, Новосадового, Невського, Торського, Серебрянки, Кремінної та Білогорівки. Біля Новосадового триває бій.

На Краматорському напрямку мали місце вісім бойових зіткнень. Активність окупанти проявляли в районах Григорівки, Міньківки, Часового Яру та Іванівського, сім спроб ворога покращити своє становище були зупинені українськими воїнами, триває бойове зіткнення поблизу Часового Яру.

Ворог шість разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. В районах Торецька, Неліпівки та Щербанівки окупанти отримали жорстку відсіч від наших захисників. Всі атаки відбито.

На Покровському напрямку впродовж дня агресор здійснив 45 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Суха Балка, Промінь, Сухий Яр, Новоторецьке, Михайлівка, Лисівка, Селидове. Загалом, 35 атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще десять боєзіткнень – тривають.

За наявною на цей час інформацією, за сьогоднішній день втрати агресора на даному напрямку склали 365 осіб вбитими та пораненими. Знищено три танки, одну бойову броньовану машину, одну радіолокаційну станцію. Окрім того, один танк, один БТР, два БМП, одну ворожу гармату та три автомобілі були пошкоджені.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Курахівському напрямку. На цей час доби нараховується 45 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах Ізмайлівки, Новодмитрівки, Курахового, Гірника, Антонівки, Костянтинівки, Зоряного, Гострого, Георгіївки, Катеринівки та Водяного. Підрозділи Сил оборони відбили 36 атак противника, дев’ять атак тривають досі. Ситуація складна, проте контрольована Силами оборони. Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території.

На Времівському напрямку відбулося десять боєзіткнень. Всі ворожі штурми зупинені в районах Вугледару та Левадного. Ситуація контрольована Силами оборони України.

На Оріхівському напрямку одну марну атаку ворога відбито нашими оборонцями протягом дня поблизу Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку наші воїни п’ять разів відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога і надалі завдає ударів керованими авіаційними бомбами по території Росії. На даний час відомо про 24 авіаційних ударів із застосуванням 37 КАБ.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

"Сьогодні слід відзначити воїнів 128-мої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, 38-ої окремої бригади морської піхоти, 46-ої окремої аеромобільної бригади та 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, які професійно стримують атаки переважних сил противника, завдають йому суттєвих втрат. Слава українським воїнам! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, раніше Залужний заявив, що минулого року Захід не надав Києву достатньої кількості зброї. А тепер Україна опинилась в ситуації "затяжної" війни з РФ, вийти з якої "практично неможливо".

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