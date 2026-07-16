Бронювання працівників / © ТСН

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На порталі «Дія» розроблено новий вид бронювання. Він дозволяє критично важливим підприємствам забронювати спеціалістів із порушеннями обліку на строк не більше ніж 45 календарних днів.

Про це заявила адвокатка об’єднання «Актум» Єлизавета Коробейнікова для РБК-Україна.

Головне обмеження жорсткого правила 45 днів

Вона наголосила, що за цей час необхідно навести лад з військово-обліковими документами. Однак існує головне обмеження цього механізму. Вона полягає в тому, що:

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якщо особа не встигає вирішити питання з обліком та зняти статус порушника за 45 днів, автоматично втрачає право на відстрочку, а повторно забронювати її за цим алгоритмом не вийде.

наявність тимчасової броні не звільняє людину від обов’язку усунути порушення та не скасовує штрафи.

послуга доступна виключно для працівників підприємств ОПК та компаній зі статусом критично важливих. Для більшості роботодавців ця функція недоступна.

Тоді формується список для роботодавця у «Дії», і він буде переданий на спеціальний військовий облік, який здійснюється автоматично протягом 24 годин.

Коли можна оформити тимчасову відстрочку

Вона пригадала, що тимчасову відстрочку найчастіше оформлюють через такі причини:

відсутність облікового документа,

неперебування на обліку,

неуточнені дані,

наявність статусу «в розшуку» через ТЦК та СП.

Що потрібно встигнути за 45 днів, щоб не втратити бронювання

У разі неправильних кроків можна втратити бронювання. Щоб цього не сталося, протягом 45 днів необхідно діяти за алгоритмом:

Якщо немає документа: згенерувати його електронну версію через додаток «Резерв+» або «Дію».

Якщо не стоїть на обліку: звернутися до ТЦК особисто або в окремих випадках стати на облік дистанційно в «Резерв+».

Якщо дані застарілі: актуалізувати інформацію у додатку «Резерв+».

При статусі «у розшуку» ТЦК: закрити справу про адмінпорушення. Для цього потрібно особисто звернутися до ТЦК та отримати постанову про штраф, або визнати вину та сплатити штраф онлайн у «Резерв+». Судове оскарження у цей період є неефективним через тривалість процесів, яка перевищує 45 днів.

Адвокатка закликала не відкладати виправлення документів на останні дні, бо можуть бути технічні затримки у реєстрах. Одразу після усунення усіх порушень необхідно скасувати тимчасову бронь та оформити повноцінне бронювання на загальних підставах.

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Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада подовжила воєнний стан і мобілізацію. Це двадцяте скликання парламенту підтримує подовження воєнного стану. Відповідно до проєкту, воєнний стан і мобілізацію продовжили від 2 серпня до 31 жовтня 2026-го.

За даними ЗМІ, в Україні можуть тимчасово призупинити послугу електронного бронювання працівників у застосунку «Дія» орієнтовно до 1 вересня. Таке рішення ухвалили на Ставці верховного головнокомандувача.

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