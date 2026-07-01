Спека у вагонах «УЗ» / © ТСН

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Українці масово скаржаться на пекельну спеку у вагонах потягів, які виконують міжнародні рейси до Польщі та Кишинева, серед яких — «Дніпро-Хелм», «Київ-Кишинів» та «Київ-Варшава». Пасажири повідомляють про відсутність кондиціонера та інших сервісних послуг, попри те, що квитки — недешеві. Людям стає зле від високих температур у розпечених вагонах. Такі ж проблеми спостерігаються на регіональних рейсах. За даними ЗМІ, нещодавно у потязі помер пасажир.

На що скаржаться пасажири залізниці та як коментують ситуацію в «Укрзалізниці» — читайте у матеріалі ТСН.ua.

+45 у вагонах та закриті туалети: українці обурені сервісом в «УЗ»

Українці, які подорожують залізницею, обурені відсутністю комфортних умов. У Threads користувачі скаржаться, що кондиціонери в потягах «Укрзалізниці» працюють «лише на словах», тому у вагонах була смертельно небезпечна задуха. Також вони стверджують, що у деяких вагонах були закриті туалети.

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«За ці гроші ми отримали: вагон, який більше схожий на сауну; • кондиціонери, які „працюють“ лише на словах; • обидва туалети у вагоні не працюють, бо їх не встигли/не змогли почистити; • на третій полиці через розпечену стелю та відсутність нормальної вентиляції просто неможливо перебувати», — пише katia_zander.

За словами українців, потяги виходять на рейс із уже несправними кондиціонерами, про що в «Укрзалізниці» зазделегідь не попередили.

«29.06 потяг 113О 6-й вагон (люкс) просто вийшов на маршрут вже зі зламаним кондиціонером. Я, купуючи квиток, бачила сніжинку кондиціонера, але по факту моталася у мокрий рушник, випила 2 л води за 3 години і ледь коні не двинула. Одной людиною менше, шо уж там — природня смерть, так стається, з ким не буває, в автобусах теж вмирають і т.д. і т.п», — скаржиться liudanyleiko.

Інша дописувачка звертає увагу, що вона не могла відчинити вікна, щоб впустити трохи прохолоди, бо вони були «заколочені».

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«Мабуть, треба прийняти, що кондиціонер потязі буде ще не скоро (якщо все так погано, треба замінювати усі вагони, це просто не реально (((може, років через 10.

Вчора моя мама їхала 4 години у вагоні з температурою +42, і після такого я просто вдячна, що вона залишилась живою! Роками одне і те саме! Кондиціонери — життєво необхідна річ».

© соцмережі

«Золоті» квитки за «пекельні умови»

За словами пасажирів, ціна квитка на міжнародний рейс становить орієнтовно 5800 грн. Тому вони вважають, що така вартість має супроводжуватися підвищенням якості сервісу.

«Працюючий кондиціонер, справні туалети та можливість нормально пережити багатогодинну поїздку, це не привілей і не підвищений комфорт. Це мінімум, який пасажир має отримати за такі гроші. Бо зараз складається враження, що дорожчають лише квитки», — пише одна із користувачок Threads.

© соцмережі

© соцмережі

© соцмережі

«Не все було так страшно»

Однак деякі пасажири запевняють, що ситуація «не настільки страшна», як про неї розповідають. Вони запевняють, що винен не перевізник, а кондиціонери, які «не справлялися з перегрітими на сонці вагонами», а під ранок в купе було досить прохолодно.

«Кондиціонери не справлялися з перегрітими на сонці вагонами так швидко, як хотілося б. Так, з цим і поїзди інших країн не справляються — на вулиці аномальна спека. • Туалети працювали в сусідньому вагоні і були чистими всю поїздку. • Кондиціонерам треба час, щоб розігнатися і остудити повітря у (знову ж таки) розжарених на пекельному сонці вагонах і купе. Коли поїзд стоїть на кордоні, кондьори теж не можуть працювати. • під ранок в купе було вже холодно»

Кожен по-своєму переносить спеку і можливість такі умови довше витримувати. Якщо вам було більш-менш норм, то це добре.

Я їхала з Києва 28 числа 19 поїздом до Хелма, то все чудово, і кондиціонер працював, цілу ніч, а провідники чоловіки супер, все чисто, поряд скрізь, навіть допомагали всім жінкам валізи зняти, доїхали майже вчасно, встигла на поїзд 8 30 до Познань, дякую провідниками, щоб і назад такі були, то супер».

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© соцмережі

© соцмережі

Смерть у вагоні поїзда «Укрзалізниці» — ЗМІ

Українці стверджують, що від високих температур, коли на термометрах фіксують +40–45 градусів, пасажирам стає зле.

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«Я дуже люблю УЗ, і залюбки користуюсь їхніми послугами, але щойно натрапила на допис, де дівчині стало погано через те, що не працював кондиціонер, а у вагоні було градусів 40…я здатна зрозуміти все, і той факт, що компанія й так багато робить для України під час повномасштабного, але не варто забувати про комфорт людей, і лагодити такі важливі пристрої особливо влітку», — зазначає yaan1na.

Ще одна користувачка соцмережі розказала про неприємну ситуацію, коли її мамі стало погано, бо у вагонах було дуже жарко. Допомогу жінці, за її словами, надали польські прикордонники, які були змушені викликати швидку допомогу. Вони ж потім також скаржилися на стан здоров’я через задуху у купе.

Тим часом у ЗМІ повідомили про смерть пасажира «Одеса — Київ». Видання «Одеське життя» із посиланням на очевидців пише, що чоловік сів у поїзд напередодні ввечері та заснув, а пізніше перестав подавати ознаки життя. Пасажири помітили, що йому стало погано, і спробували надати першу допомогу до прибуття медиків.

Потяг здійснив екстрену зупинку. Медики, що прибули, ще довго боролися за життя пасажира, однак врятувати людину не вдалося. Лікарі констатують смерть. Яка причина смерті та офіційний коментар «УЗ» станом на 1 липня — відсутні.

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© соцмережі

Що кажуть в «Укрзалізниці» на пекло у вагонах

В компанії відреагували на скарги, яких лише за добу назбиралося понад 400. В «УЗ» дали досить розгорнуту відповідь, у якій надали рекомендації для комфортної подорожі. Також там запевнили, що до перевезень «залучаються всі технічно справні вагони, які відповідають вимогам безпеки руху».

«Якби Укрзалізниця сьогодні відсторонила від експлуатації всі вагони без кондиціонерів, дефіцит квитків став би ще критичнішим. Тисячі пасажирів узагалі не змогли б виїхати. Тому сьогодні до перевезень залучаються всі технічно справні вагони, які відповідають вимогам безпеки руху. Це непростий вибір, але він дозволяє перевезти максимальну кількість людей», — сказано у повідомленні.

Окрім того, у компанії відповіли на закиди деяких пасажирів, чому вони не повідомляють зазделегідь про несправні кондиціонери. В «УЗ» просять у разі подібних ситуацій звертатися до начальника поїзда, який зможе пересадити до іншого вагона.

© соцмережі

© соцмережі

© соцмережі

© соцмережі

© соцмережі

Нагадаємо, в «Укрзалізниці» раніше розповіли про критичне навантаження на маршрути, тому вони призначили додаткові рейси на вихідні.

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