45-річний чоловік зґвалтував на Миколаївщині свою 88-річну сусідку: фото

У Миколаївській області 45-річний чоловік зґвалтував свою 88-річну сусідку.

Про це повідомив начальник НУ НП України в Миколаївській області Сергій Шайхет.

"Незрозуміло, чим керуються люди, якщо звісно їх можна так назвати, коли вчиняють насильницькі злочини, та ще й відносно людей похилого віку. Проживши 88 років, жінка стала жертвою сексуального насильства свого 45-річного сусіда, тому що той перебрав з алкоголем", - написав Шайхет.

Правоохоронці вже затримали зловмисника, а слідчі повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 152 КК України "зґвалтування".

"Сподіваюсь, нападник отримає максимальне покарання та упродовж п’яти років за ґратами матиме час на відповідні висновки", - резюмував начальник поліції області.

Нещодавні затримання ґвалтівників в Україні

У Києві затримали 35-річного чоловіка, який систематично ґвалтував 11-річну падчерку. Йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

У Харківській області затримали 30-річного чоловіка, який зґвалтував 13-річного хлопчика у Києві. Зловмисник познайомився з дитиною в Мережі, втерся у довіру та домовився про зустріч.

На Дніпропетровщині водій запропонував підвезти і зґвалтував 16-річну дівчину. За скоєне він отримав 10 ровік ув'язнення.

Читайте також: