476 млн грн збитків на закупівлі техніки для ЗСУ: колишні високопосадовці Міноборони підозрюються у розтраті

ДБР вручило підозри у справі "Кузні на Рибальському".

Керівництво Міноборони у 2016 - 2018 для потреб ЗСУ закуповувало бойові катери Кентавр виробництва Кузні на Рибальському і санітарні автомобілі Богдан виробництва компанії Богдан Моторс, які були неналежної якості, що заподіяло збитки державі на загальну суму понад 476 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора у п'ятницю, 2 липня.

"За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора виявлено факт підриву обороноздатності держави, вчиненого колишніми високопосадовцями Міністерства оборони та керівниками підприємств – виконавців оборонного замовлення, під час виконання контрактів на виготовлення озброєння та військової техніки, укладених в рамках державного оборонного замовлення, що заподіяло збитки державі на загальну суму понад 476 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у 2016 році до показників державного оборонного замовлення було включено потребу ВМС ЗС України у будівництві двох десантно-штурмових катерів проекту "Кентавр" для доставки підрозділів морської піхоти. Цей проект був розроблений спеціалізованим дослідно-проектним центром кораблебудування.

За даними слідства, у 2016 - 2018 році колишній заступник Міністра оборони України, діючи умисно в умовах особливого періоду, у співучасті з директорами Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України, шляхом перевищення своїх службових повноважень, забезпечили безперешкодне швидке, з упущенням необхідних процедур, укладення державного контракту з ПАТ "Завод Ленінська Кузня", а у подальшому ПрАТ "Завод Кузня на Рибальському".

"При цьому вони усвідомлювали неспроможність заводу виконати умови контракту та побудувати у встановлені строки – до кінця 2017 року – десантно-штурмові катери проекту "Кентавр" через відсутність проєкту виготовлення та створення такої продукції, яка не відповідатиме технічним вимогам, установленим державним оборонним замовленням та контракту, в результаті чого вказані катери неможливо буде використовувати за призначенням", - зазначили в Офісі.

У подальшому, вказані особи також забезпечили внесення до основних показників коригованого державного оборонного замовлення потреби у будівництві ще одного десантно- штурмового катеру "Кентавр" та укладення додаткової угоди з ПАТ "Завод Ленінська Кузня" щодо будівництва ще одного катера. Це надало можливість товариству одержати авансовий платіж та використати його для забезпечення своєї господарської діяльності.

"В результаті ПАТ виготовили проєкти іншого катеру "Кентавр-ЛК", що призвело до неможливості їх використання через невідповідність технічним умовам. Такі дії призвели до невиконання державного оборонного замовлення щодо забезпечення підрозділів ВМС України бойовими катерами, що в умовах збройної агресії Російської Федерації і втрати частини боєздатних кораблів та катерів, спричинило зниження бойової готовності, обороноздатності та бойового духу ЗСУ і заподіяння Міністерству оборони збитків на суму понад 443 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Крім того, заступник Міністра оборони України, за пособництва директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки забезпечив у 2017 році закупівлю для потреб ЗСУ в дочірнього підприємства "Автоскладальний завод № 2" АТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс" 100 санітарних автомобілів "Богдан 2251", експлуатація яких за прямим функціональним призначенням в ЗСУ в якості базових санітарних автомобілів неможлива. Цими діями державі заподіяно збитки на суму понад 32 млн грн.

Наразі колишньому заступнику Міністра оборони України, генерал-лейтенанту та одному з директорів Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України, повідомлено про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень, що спричинили тяжкі наслідки, вчиненому в умовах особливого періоду (ч. 4 ст. 426-1 КК України). Іншому директору Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МОУ повідомлено про підозру у пособництві у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень, що спричинили тяжкі наслідки, вчиненому в умовах особливого періоду (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 426-1 КК України). Директору ПрАТ "Завод Кузня на Рибальському" повідомлено про підозру у підбурюванні до перевищення влади та службових повноважень службовою особою та заподіянні значної майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства у великих розмірах (ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 426-1, ч. 2 ст. 192 КК України). Вирішується питання щодо застосування до підозрюваних запобіжних заходів.

"Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням ДБР", - резюмували в Офісі генпрокурора.

Раніше СБУ викрила ексчиновника на розкраданні оптичних прицілів для стрілецької зброї

Новини України: експосадовців "ПриватБанку" звинувачують у розтраті 136 мільйонів гривень

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання