5 березня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 5 березня, в православному календарі день пам’яті Лева Катанського. Його ще часто називають Лев Чудотворець. Він був єпископом в місті Катанія, що на Сицилії. Народився в італійському місті Равенна. Багато і справно молився ще з юних років, за що отримав від Господа дар чудотворення.

До нього приходили сліпі, немічні та біснуваті, щоб отримати зцілення. Також він вмів своєю молитвою скидати поганських ідолів та пошкоджувати їхні храми.

Помер Лев Катанський в глибокій старості, а поховали його у церкві святого Луки, яку він сам за життя і побудував. Навіть біля його мощей діялося чимало чудес. Наприклад, одного разу зцілилася жінка з кровотечею.

Прикмети 5 березня

Народні прикмети 5 березня / Фото: Pexels

Якщо йде сніг з дощем, чекайте на відлигу та бурхливе розливання рік.

Зграї воронів та галок ліють у небі, буде снігопад.

Якщо 5 березня пішов сніг, рік буде неврожайним і бідним.

Що завтра не можна робити

Не варто давати цього дня обіцянок, тому що, швидше за все, ви не зможете їх виконати. Все ще триває Великий піст, тому вірянам забороняється вживати в їжу страви з м'яса, риби, молочних продуктів, яєць. Не рекомендується починати нові справи, це віщує невдачу.

Що можна робити завтра

Слов'яни називали цей день "Лева Катиша" або "Катальщика". А все тому, що існувала традиція кататися на санях з гори, щоб награтися перед настанням весни. Вважалося, та людина, яка проїде найдовше, буде цілий рік щасливою.

Читайте також: