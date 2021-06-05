5 червня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Цього дня святкують Всесвітній день бігу.

Який сьогодні день

5 червня — Всесвітній день охорони довкілля, Міжнародний день боротьби з незаконним і нерегульованим рибальством, День бігу.

Всесвітній день охорони довкілля

11 травня 1971 року генеральному секретареві ООН надійшло звернення, яке підписали 2200 діячів науки й культури з 23 країн світу. Вони попереджали людство про безпрецедентну небезпеку, що загрожує йому у зв'язку із забрудненням довкілля: "Або ми покінчимо із забрудненням, або воно покінчить із нами".

У 1972 році у Стокгольмі відбулася Всесвітня конференція із захисту довкілля за участю представників 113 держав. Учасники конференції ухвалили рішення щодо щорічного проведення Всесвітнього дня охорони довкілля 5 червня.

Всесвітній день охорони довкілля є одним з основних способів привернути увагу світової спільноти до проблем довкілля, а також стимулювати політичний інтерес і відповідні дії.

Всесвітній день бігу

Всесвітній день бігу відзначається 6 червня і бере свій початок з США з 2009 року. Ініціативу швидко підхопили інші країни, і з 2016 року День бігу відзначають у всьому світі.

Суть свята полягає в тому, щоб об'єднати бігунів у всьому світі в загальному забігу і долучити до цього виду спорту якомога більше людей.

Відсвяткувати Всесвітній день бігу може кожен охочий. Для цього потрібно просто вийти на пробіжку в своєму місті.

Яке православне (церковне) свято сьогодні

5 червня — преподобної Єфросинії, княжни і ігуменії Полоцької.

Преподобна Єфросинія

Єфросинія Полоцька — полоцька княжна з династії Рюриковичів, черниця, у миру Предслава Святославна, одна з найосвіченіших жінок ХІІ століття. Походила з полоцької династії Ізяславичів була донькою полоцького князя Святослава Всеславича і княжни Софії та правнучкою в п'ятому поколінні святого рівноапостольного князя Володимира Великого.

Коли княжні виповнилось 12 років, батьки вирішили віддати її заміж. Багато князів просили руки Предслави, проте всі пропозиції про шлюб вона відкидала. Одного разу, дізнавшись, що батьки хочуть обручити її з одним із знатних князів, вона таємно пішла з дому в обитель, де була настоятелькою її тітка, ігуменія Романія (вдова князя Романа Всеславича).Там молода княгиня прийняла постриг і стала Єфросинією.

Преподобна вчила молодих послушниць грамоти, переписування книг, співу, шиття й інших ремесел.

День ангела сьогодні

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Адріан, Андрій, Василь, Геннадій, Гнат, Давид, Данило, Дмитро, Іван, Ісай, Касьян, Костянтин, Леонтій, Михайло, Микита, Олександр, Петро, Роман, Сильвестр, Федір, Яків, Юлія (Іуліанія).

Які народні прикмети і традиції сьогодні

Традиції:

5 червня вшановується пам’ять святителя Леонтія Ростовського (Левон Огірочник) або Конопляник і чудотворця Романа Углицького. На Леонтія закінчують саджати огірки.

Прикмети:

Якщо вночі будуть заморозки, то ще 40 днів ранок холодним буде.

Багато ґедзів 5 червня — буде багатий урожай.

Горобина цвіте — прикмета того, що буде багатий урожай конопель.

Трава зранку пахне — до дощу вдень.

Ті, хто народився в цей день, будуть дуже багатими і заможними.

Сни, що наснилися в ніч проти 5 червня, збуваються в точності у тих, хто народився в цей день.

Що не можна робити в цей день

Якщо перед вами стоїть питання вибору - відкладіть його на потім.

Не варто починати нові і серйозні справи - вони не принесуть очікуваного результату.

Що сталося цього дня

1849 — Данія стала конституційною монархією

1894 — у Львові розпочала роботу найбільша за всю історію Галичини Загальна Крайова виставка

1910 — у Києві відбувся перший політ на вітчизняному літаку конструкції професора Політехнічного інституту Олександра Кудашева, котрий сам же й виконував роль пілота. За 11 днів у повітря підняв свій літак і студент Ігор Сікорський

1919 — під час українсько-польської війни 1918—1919 років розпочалася Чортківська офензива Української Галицької Армії (УГА), внаслідок якої від поляків було звільнено Чортків, Тернопіль, Бучач та Перемишляни

1945 — воєначальники союзних держав підписали в Берліні Декларацію про поразку Німеччини й прийняття верховної влади в ній урядами СРСР, США, Великої Британії й Франції

1977 — у продажу з'явився перший персональний комп'ютер Apple II

1990 — Всеукраїнський Православний Собор у Києві проголосив відродження Української Автокефальної Православної Церкви (УАПЦ), відновив церковну структуру у вигляді патріархату і обрав першим українським патріархом митрополита Мстислава Скрипника.

Хто народився цього дня

1723 — Адам Сміт, британський філософ, економіст, автор теорії трудової вартості

1805 — Петро Клодт, російський скульптор, автор постаті князя Володимира до Пам'ятника князю Володимиру у Києві. Був у дружніх стосунках з Тарасом Шевченком.

1819 — Джон Кауч Адамс, англійський астроном, математик і механік

1855 — Ернст Єдлічка, українсько-німецький піаніст. Син українського композитора Алоїза Єдлічки

1895 — Михайло Яловий, український поет, прозаїк і драматург, розстріляний 1937 року в Соловецькому таборі

1925 — Микола Плав'юк, останній президент УНР в екзилі

1941 — Анатолій Пузач, український футболіст і тренер

1941 — Барбара Брильська, польська актриса.

1988 – Адель, англійська співачка.

AFP

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