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5 днів їхав під дном вантажівки: українські прикордонники виявили нелегала з Афганістану (відео)

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5 днів їхав під дном вантажівки: українські прикордонники виявили нелегала з Афганістану (відео)

Фото: Державна прикордонна служба України

Іноземця, який 5 днів їхав з Туреччини під вантажівкою, виявив собака прикордонників.

Чернівецькі прикордонники у пункті пропуску "Порубне", що на кордоні з Румунією,  за допомогою службового собаки виявили нелегала із Афганістану. Іноземець незаконно в’їхав до України під дном причепу вантажного автомобіля, де він ховався 5 днів.

Про це повідомили Державній прикордонній службі України.

"У пункт пропуску вантажівка прибула з Туреччини. Оскільки на транспортний засіб спрацював службовий собака прикордонників, охоронці кордону спільно з митниками провели сканування транспортного засобу, яке і підтвердило наявність сторонньої особи. Чоловік був без документів, зі слів громадянин Афганістану",  - йдеться у повідомленні.

Затриманий зізнався, що незаконно потрапив до вантажівки на території Туреччини та планував таким чином дістатися до однієї з країн ЄС. Подорож афганця до України тривала 5 діб. Охоронці кордону надали чоловікові воду, їжу та можливість зігрітися.

За незаконне перетинання державного кордону України на іноземця оформили документи адмінпровадження, після чого передали румунським колегам в порядку реадмісії.

Нагадаємо, наприкінці серпня у Чернівецькій області прикордонники виявили громадянина Сирії, який незаконно в’їхав до України у причепі вантажного автомобіля, який віз автомобільні шини з Туреччини.

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Дата публікації
Перегляди
424
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