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5 гривень для неї великі гроші: Мережу розчулив вчинок водія з-під Рівного, який відмовився брати гроші у бабусі

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5 гривень для неї великі гроші: Мережу розчулив вчинок водія з-під Рівного, який відмовився брати гроші у бабусі

Фото: "Типовий Здолбунів"

Водій також безкоштовно возить на навчання школярів.

Водій маршрутки "Рівне-Здолбунів" відмовився брати гроші у літньої жінки та розчулив Мережу своїм вчинком. 

Про це повідомили в спільноті "Типовий Здолбунів". 

Місцевий житель розповів історію про те, що 19 листопада у Здолбунові став свідком того, як водій маршрутки повернув літній жінці 5 гривень, які вона вона йому заплатила за проїзд. Також він не брав коштів і у інших пенсіонерів. 

"На зупинці заходить літня, похила бабуся, яка їхала на ринок, і тремтячими руками дає водію 5 гривень, аби підвіз. Бачу, що дуже бідна та бабуся, ледь зводить кінці з кінцями, руки працювали все життя, а п'ять гривень для неї великі кошти. Водій сказав не треба, не візьму, вона знову не вірить і дає, він стулив рукою ті слабкі тремтячі пальці, аби вона не випустила ті гроші і сказав, сідайте бабцю, нічого не потрібно", - написав очевидець. 

Чоловік зауважив, що не всі водії в Україні відмовляються вести пенсіонерів безкоштовно та подякував чоловіку за людяність. 

У коментарях місцеві жителі відзначили, що цей водій також не бере грошей за проїзд і в учнів, які повертаються зі школи. 

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