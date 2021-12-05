5 грудня: який сьогодні день, прикмети, традиції, День ангела, що не можна робити

5 грудня: який сьогодні день, прикмети, традиції, День ангела, що не можна робити

5 грудня в світі відзначають Міжнародний день добровольців, в Україні - День працівників статистики, православна церква вшановує пам'ять святого Прокопія Читця.

Який сьогодні день

У неділю, 5 грудня, в світі відзначають Міжнародний день добровольців та Всесвітній день ґрунтів.

В Україні цього дня святкують День працівників статистики та День ґрунтознавця. В Австрії - Австрії Ніч Крампуса (Krampusnacht).

Пам'ятні дати 5 грудня

1492 — під час своєї першої експедиції Христофор Колумб відкрив острів Санто-Домінго (тепер Гаїті). Перед цим він відкрив Багамські острови.

1496 — Король Португалії Мануел I наказав вигнати євреїв із країни.

1766 — Джеймс Крісті-старший, колишній морський офіцер, провів свій перший аукціон у Лондоні. Тепер аукціон "Крістіз" (разом з аукціоном "Сотбі") є найвідомішим у світі.

1848 — Президент США Джеймс Полк підтвердив факт відкриття золота в Каліфорнії, чим спровокував золоту лихоманку 1849 року.

1854 — під час Кримської війни під Інкерманом відбулася битва, яка закінчилась поразкою Російської імперії.

1879 — у США запатентували першу автоматичну телефонну станцію (АТС).

1904 — під час російсько-японської війни японці розгромили російський імператорський флот у Порт-Артурі.

1908 — у Пітсбурзі проведений перший матч з американського футболу.

1929 — у США створили першу у світі організацію нудистів.

1931 — Більшовики підірвали храм Христа Спасителя в Москві.

1933 — у США скасували "сухий закон", введений 1919 року.

1936 — у СРСР ухвалено так звану "сталінську" Конституцію.

1949 — Єрусалим проголосили столицею Ізраїлю.

Сучасний Єрусалим

1994 — в обмін на відмову України від ядерної зброї у Будапешті підписали меморандум про надання Україні гарантій безпеки з боку ядерних держав — США, Великої Британії та Росії.

2001 — розпочався перший Всеукраїнський перепис населення.

Церковне свято сьогодні 5 грудня

5 грудня православна церква вшановує пам'ять святого Прокопія Читця, який прийняв мученицьку смерть на початку 4 століття.

Згідно з житієм, Прокопій народився в Єрусалимі і служив читцем у Кесарійській церкві, де роз'яснював парафіянам Святе Письмо і перекладав його сирійською мовою. Святий прославився тим, що мав дар зцілювати одержимих бісами. За наказом намісника Палестини читця схопили і змушували принести жертву язичницьким богам. Прокопій, який відмовився зробити це, був обезголовлений.

uk.wikipedia

Що не можна робити цього дня

Не можна в цей день лаятися та сваритися

Щоби не віддати свого щастя, 5 грудня нічого не позичають і не віддають просто так

Краще цього дня не вирушати у далеку дорогу і залишитися вдома

Прикмети на 5 грудня

В народі вважали, що від Прокопія встановлюється добрий, міцний санний шлях. Цього дня ставили у снігу зимові віхи, щоб позначити шлях. Дорога, прокладена на Прокопія, трималася аж до весни.

Зазвичай дороги прокладали всім селом, а після цього для працівників влаштовували частування і розпочали мирське свято. Крім того, починаючи від Прокоп'єва дня чоловіки виготовляли та лагодили сани.

Діти на Прокопа зазвичай збиралися на вулиці, влаштовували галасливі гуляння – грали у сніжки, каталися з гір. Нерідко до хлопця приєднувалася і сільська молодь.

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Якщо в Прокоп’єв день тепло, то зима буде довгою і сніжною.

Якщо ворони і галки літають над деревами великими зграями – бути швидкому снігу, а якщо сідають на землю, то відлиги.

Іменини 5 грудня

День ангела (іменини) сьогодні, 5 грудня, святкують: Борис, Василь, Володимир, Герасим, Дмитро, Іван, Ілля, Максим, Марк, Михайло, Олексій, Павло, Петро, Тадей, Федір, Яків.

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