5 квітня 2022 року: який сьогодні день / pixabay.com

5 квітня 2022 року: який сьогодні день, прикмети та День ангела

5 квітня 2022 року: який сьогодні день, прикмети та День ангела

5 квітня 2022 року - вівторок. 41-й день війни Росії проти України. 95-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

5 квітня - День першої української конституції. Вона була ухалена на зборах козацтва біля містечка Тягина на правому березі річки Дністер 5 квітня 1710 року. Повна назва цього документа — “Договір та Встановлення прав і вольностей Війська Запорозького та всього вільного народу Малоросійського між Ясновельможним гетьманом Пилипом Орликом та між Генеральною старшиною, полковниками, а також названим Військом Запорозьким, що за давнім звичаєм і за військовими правилами схвалені обома сторонами вільним голосуванням і скріплені найяснішим гетьманом урочистою присягою”.

Щорічно 5 квітня - Міжнародний день моральності (англ. International Day of Conscience). 25 липня 2019 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила Резолюцію, згідно з якою була заснована ця пам'ятна дата. ООН закликає в рамках святкування Міжнародного дня моральності всі держави, міжнародні і регіональні організації, структури громадянського суспільства зміцнювати культуру світу “в дусі любові і моральності у відповідності зі своїми культурними традиціями та іншими відповідними міркуваннями або своїми місцевими, національними або регіональними звичаями ...”.

Також 5 квітня - Міжнародний День супу. Святкова дата з’явилася кілька років тому. Заходи за традицією включають популяризацію супу як смачної і корисної для здоров’я страви.

5 квітня - яке сьогодні церковне свято

5 квітня - день пам'яті Святого Никона / commons.wikimedia.org

5 квітня в православному календарі - день пам'яті Святого Никона. Преподобномученик Никон народився в Неаполі. Його батько був язичником, а мати — християнкою.

Никон служив вояком і відрізнявся надзвичайною хоробрістю і силою. Одного разу Никон зі своїм загоном був оточений ворогами. У смертельній небезпеці він згадав християнські повчання матері та осяяв себе хресним знаменням, помолився Богу, обіцяючи в разі порятунку хреститися. Він уникнув неминучої смерті та, повернувшись додому, з благословення матері, вирушив на пошуки священника, що було нелегкою справою в часи гонінь. На кораблі святий Никон дістався острова Хіос, там зійшов на високу гору і 8 днів перебував у пості та молитві. Йому з'явився Ангел Божий, що вказав Никону шлях.

Святий Никон подався на гору Ганос, де ховалося багато ченців, очолюваних Феодосієм, єпископом Кизичеським. Від єпископа святий Никон прийняв таїнство Хрещення й Ангельський образ Схимонах.

Народні традиції

У Никонів день висаджували яблуні, горобину, червону та чорну порічку. Також в цей день було прийнято прибирати в будинку і у дворі. Витрушували ліжка, прибирали сміття, міняли солому в матрацах.

Головною традицією цього дня є генеральне прибирання в будинку. Весь залежаний мотлох, старі і поламані речі необхідно викинути. Наші предки вірили, що разом із ними можна позбавити будинок від нечистої сили і всіляких бід. Після прибирання було прийнято вирушати в лазню, паритися і пити м’ятний чай, вірили, що він здоров’я на цілий рік додасть.

Сьогодні пекли печиво для птахів. Одне печиво господиня залишала собі. Треба було взяти склянку з водою, на печиво начитати замовляння, а потім з’їсти його і запити водою.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 5 квітня

Які сьогодні іменини: Інокентій, Клавдій, Дарина, Маріанна, Дмитро, Дарія, Макар, Одарка, Ірина, Катерина, Софія, Теодор та Томаш.

5 квітня народились:

1588 рік — англійський філософ Томас Гоббс;

1827 рік — британський хірург, увів у медичну практику антисептики Джозеф Лістер;

1975 рік — український хокеїст Сергій Климентьєв.

Що не можна робити 5 квітня

Цього дня не можна починати серйозні справи, оскільки успіху не буде.

Сьогодні не бажано шити, в’язати і прясти.

Цього дня краще не укладати угод і не підписувати нові договори.

Бажано не зловживати міцним алкоголем.

Варто утриматися від конфліктів, образ і тривалих поїздок.

Що можна робити 5 квітня

Рекомендується займатися генеральним прибиранням.

Сьогодні саджають яблуні, горобину, червону та чорну смородину.

Якщо цього дня пити м’ятний чай, то вся сім’я буде здоровою протягом року.

Пам'ятні події 5 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 5 квітня:

56 рік до н.е. — у Луці відбувається урочиста зустріч тріумвірів Гая Юлія Цезаря, Марка Ліцинія Красса і Гнея Помпея (Перший тріумвірат).

1340 рік — арабський флот розбив іспанську ескадру в Гібралтарській протоці. 1398 — німці вибили піратів (віталійських братів) з острова Готланд.

1453 рік — османський султан Мехмед II почав облогу Константинополя, який захопив в кінці травня.

1614 рік — в Королівстві Англія починає засідати “тухлий парламент” (англ. Addled Parliament), який назвуть так через те, що він не ухвалить жодних законопроектів.

1710 рік — у османському місті Бендери укладено договір між гетьманом Запорозького війська, старшиною й українським козацтвом. Сам документ отримав назву “Пакти й конституції законів і вольностей Війська Запорозького”, а пізніше історики назвали його Бендерською конституцією або Конституцією Пилипа Орлика (за ім’ям гетьмана, що укладав документ).

1722 рік — голландський мореплавець Якоб Роґґевен відкрив острів Пасхи.

1792 рік — Джордж Вашингтон вперше в історії США застосовував президентське вето.

1793 рік — Жан-Поль Марат обраний президентом якобінського клубу.

1815 рік — почалося виверження вулкана Тамборо (Тамбора) на острові Сумбава (нині Індонезія). Тривало до 12 квітня, спричинило загибель майже 4900 осіб і знаменитий “рік без літа” (за приблизними підрахунками, вулкан викинув із себе 1,7 млн тон уламків і попелу).

1818 рік — біля Сантьяго (Чилі) південноамериканські війська під проводом Хосе де Сан-Мартіна розбили іспанську армію.

1843 рік — Гонконг оголошений володінням Британії.

1913 рік — Нільс Бор завершив статтю “Про будову атомів і молекул”, яка дала початок квантовій теорії.

1941 рік — британські війська вступили в Аддис-Абебу, столицю окупованої фашистською Італією Абісинії.

1956 рік — американські хіміки Маршалл Гейтс-молодший та Гільг Чуді — здійснили повний синтез морфіну.

1961 рік — президент США Джон Кеннеді санкціонував початок військової операції проти Куби.

1989 рік — уряд Польщі дозволив діяльність профспілкового об’єднання “Солідарність”.

1992 рік — під час Боснійської війни розпочалась облога Сараєва — найдовша облога у сучасній історії та одна з наймасштабніших облог міста у світовій історії загалом.

2005 рік — Аскар Акаєв складає з себе повноваження президента Киргизії.

2017 рік — в Німеччині в складі Бундесверу заснований новий рід військ — кібервійська, 13 тисяч 500 службовців.

Народні прикмети на 5 квітня