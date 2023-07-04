5 липня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 5 липня, в православному календарі день пам’яті мученика Євсевія, єпископа Самосатського. Був він єпископом у місті Самосати. В той час християни переслідувалися імператором Валентом. Він був аріянином. Євсевій вирушив до Сирії, Палестини і Фенікії, щоб там зміцнити християнську віру. Також перебував він у вигнанні в Тракії від 374 до 378 року. Повернутися на єпископський престол зміг лише зі зміною імператора.

Близько 380 року прибув Євсевій в місто Доліхіни, щоб там поставити на єпископський престол Марина. Жили там переважно аріанці. Одна з жінок кинула на голову мученика черепицю, яка пробила його череп. Помираючи, він попросив, щоб жінку простили і не катували.

Прикмети 5 липня

Народні прикмети 5 липня / Фото: Pexels

Йде дощ вдень — буде великий урожай.

Надто спекотна погода — будуть сильні морози в грудні.

Комарі роєм літають на гарну погоду.

Що завтра не можна робити

В народний переказах 5 липня заборонено обговорювати інших за спиною. Вважається, що такі розмови можуть погано обернутися для тих, хто їх заводить. Також не варто давати вихід будь-яким негативним емоціям, особливо гніву та злості. Якщо посваритися з кимось, то конфлікт може надовго затягнутися.

Що можна робити завтра

З цим днем у наших предків була пов'язана одна цікава легенда. Хлопець Улян покликав дівчину Уляну, коли вона ходила біля річки і задивлялася у воду, наче в дзеркало. Тоді струсила з себе Уляна липневе чаклунство, поспішила до парубка, але знову привели її дороги до водойми. Улян не міг подивитися на обличчя Уляни, тому що соромився. У селян цього дня було багато роботи — потрібно повторно висіяти редиску.

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