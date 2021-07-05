5 липня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

5 липня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Цього дня святкують День бікіні.

Який сьогодні день

5 липня — День бікіні, День звільнення Краматорська і Слов'янська від проросійських терористів.

День бікіні

5 липня святкують День бікіні — найбільш зухвалого, еротичного і суперечливого купальника всіх часів і народів.

60 років тому сталася справжня революція в індустрії купальних костюмів. Французький модельєр Луї Реар представив свою модель купальника. Цього дня у 1946 році під час показу мод в Парижі манекенниця Мішлен Бернардіні вийшла на подіум, прикрита двома вузькими смужками тканини. Краще за всіх описав його один з радянських конферансьє: "Тут смужка і там смужка, а загалом — нічогісінько".

Костюм назвали ляпасом суспільному смаку (оскільки до цього на пляжах жінки носили тільки закриті купальники). Хоча історія моди свідчить, що ще 1600 років тому в Римській імперії були спокусниці, які носили купальні костюми, що складалися з двох деталей. Вони відображені на римській мозаїці 4 століття, відкритій археологами під час розкопок вілли Казале на Сицилії.

Носіння бікіні негайно забороняли на багатьох курортах, і так тривало до середини 50-х років 20 століття. Все змінилося з виходом на екрани гучного фільму "І Бог створив жінку", коли у ньому у кадрі у бікіні продефілювала європейська секс-бомба Бріджит Бардо.

Щодо назви "бікіні", то демонстрація цієї моделі купальника відбулася всього через 4 дні після того, як США провели в Тихому океані випробування атомної бомби під кодовою назвою "Бейкер". Бомбу підірвали на атолі Бікіні, тому дизайнер вирішив назвати свій маленький купальник "бікіні", оскільки його поява мала призвести ефект вибуху бомби.

День звільнення міст Слов'янська і Краматорська від проросійських терористів

5 липня 2014 року бойовики сепаратистського угрупування ДНР разом з російськими терористами були витіснені з Краматорська силами українських військових, і над містом піднято прапор України.

На початку травня в. о. голови Адміністрації Президента України Сергій Пашинський оголосив, що АТО на території Краматорська вийшла у фінальну стадію. Але активні бої тривали ще близько місяця. 5 липня, у результаті поразки в Слов'янську, сили ДНР покинули Краматорськ, після чого його зайняли українські війська.

5 липня 2014 року о 13:00 бійцями-розвідниками 2-го батальйону Нацгвардії над міськрадою Слов'янська встановлено український прапор. Того ж дня передові сили Нацгвардії увійшли й до Краматорська. Першими йшли розвідники та сапери, за ними — інші військові підрозділи.

Уперше урочисто відзначено на державному рівні у 2016 році (друга річниця).

Фото:library.khntusg.com.ua

День ангела сьогодні

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Василь, Геннадій, Юліана.

Яке православне (християнське) свято сьогодні

5 липня — православні вшановують пам'ять священномученика Євсевія.

Священномученник Євсевій

Святий Євсевій Самосатський був єпископом у Самосатах. У час переслідування правовірних імператором Валентом, який був аріянином, він вирушив у Сирію, Фенікію й Палестину, щоб скріпити вірних у святій вірі. З 374 року перебував у вигнанні в Тракії і лише 378 року повернувся на свій єпископський престол.

Близько 380 року він прибув у аріанське місто Доліхіни, щоб поставити в ньому православного Єпископа Марина. Проте в самому місті жінка-аріанка скинула з даху черепицю, яка й пробила Святителю голову. Вмираючи, він за прикладом Спасителя, пробачив їй провину та просив присутніх не робити їй зла.

Які народні прикмети і традиції сьогодні

Традиції:

У народі 5 липня святкують Ульянин або Євсєїв день. Вважалося, що це найсприятливіший період для чищення колодязів.

Прикмети:

Дощ у цей день обіцяє хороший врожай хлібів і льону.

Якщо на камінні з'явилася волога, то чекай дощу.

Увечері з'явилася роса – наступний день буде ясним.

Сон проти 5 липня порожній. А ось сновидіння, побачене вдень 5 липня, віщує події, які відбудуться незабаром.

Що не можна робити цього дня

Не варто починати важливі справи до вечора — вони не увінчаються успіхом.

Стримуйте емоції і не піддавайтеся спокусам. Будьте обережні на дорогах.

У цей день не варто влаштовувати святкування й запрошувати гостей.

Також сьогодні не можна здійснювати серйозні фінансові операції.

Що сталося цього дня

1054 — в сузір'ї Тільця вибухнула зірка, створивши величезну супернову, видиму на Землі протягом 23 діб вдень і 633 діб вночі. Явище викликало величезну паніку в різних країнах.

1439 — на Флорентійському соборі митрополит Київський Ісидор разом з грецьким архієпископом Василієм Бессаріоном підписали церковну унію про об'єднання Православної та Католицької Церков під владою Римського Папи

1841 — Томас Кук відкрив перше у світі туристичне агентство.

1865 — у Лондоні засновано благодійницьку організацію"Армія Спасіння"

1866 — від холери помер Йосип Гладкий — останній кошовий Задунайської Січі.

1919 — після 9-годинного бою війська УНР зайняли Жмеринку. Червоноармійці, відступаючи, підірвали тунель і зіпсували 36 паровозів.

1941 — у Кракові німецькою поліцією заарештований і депортований до Берліна провідник Організації Українських Націоналістів Степан Бандера.

1954 — Елвіс Преслі записав свою першу пісню "That's All Right, Mama".

1965 — у м. Києві розпочато будівництво нового житлового масиву Оболонь.

1985 — Сергій Бубка переміг на міжнародних змаганнях з легкої атлетики у стрибках з жердиною у Брюсселі з результатом 580 см.

1991 — Верховна Рада УРСР ухвалила заяву про безпідставність територіальних претензій Румунії до України стосовно Північної Буковини та Подунав'я.

1994 — в Інституті підготовки кадрів Служби безпеки України відбувся перший випуск слухачів.

Хто народився цього дня

1802 — Павло Нахімов, адмірал Російського імператорського флоту українського походження.

1889 — Жан Кокто, французький письменник

1919 — Олена Скоропадська, молодша дочка останнього гетьмана України Павла Скоропадського; З 1975 року очолювала Союз гетьманців-державників.

1939 — Павло Морозенко, радянський актор театру і кіно, Заслужений артист УРСР.

1952 — Іван Заєць, український політик.

1986 — Юрій Чебан, український веслувальник-каноїст, дворазовий чемпіон Олімпійських ігор (2012, 2016), бронзовий призер Олімпійських ігор (2008). Заслужений майстер спорту України.

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