5 листопада: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

5 листопада: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

За прикметами, якщо сніг, який падав цього дня, був рясним і не танув, то зима обіцяла бути м'якою, а літо врожайним.

Який сьогодні день

У четвер, 5 листопада, в світі відзначають Всесвітній день поширення інформації про проблем.

Пам'ятні дати 5 листопада

1854 — під час Кримської війни під Інкерманом відбулася битва між російськими й британо-французькими військами, яка завершилася поразкою російських військ.

1913 — Велика Британія анексувала Кіпр і разом з Французькою республікою оголосила війну Османській Імперії.

1935 — випущена настільна гра "Монополія".

1953 — у Києві офіційно відкрили міст імені Євгена Патона — першу в світі суцільно зварену конструкцію (зроблену лише за допомогою зварювання, без використання з'єднувальних матеріалів).

1963 — відкриті станції київського метрополітену "Політехнічний інститут" і "Завод "Більшовик" (тепер "Шулявська").

1964 — відкриття тролейбусного руху в Чернігові.

1965 — відкриті станції київського метрополітену "Гідропарк", "Лівобережна" та "Дарниця", а також електродепо "Дарниця".

Церковне свято сьогодні 5 листопада

5 листопада православна церква вшановує пам'ять одного з апостолів від сімдесяти - Якова Молодшого, прозваного братом Господнім. Є різні версії походження цієї прізвиська. Найпоширенішою вважається та, яка називає Якова двоюрідним братом Ісуса Христа. Ще за однією версією він доводиться сином Йосипу, який народився ще до його заручення з Дівою Марією.

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Прикмети на 5 листопада

На Русі цього дня було заведено грати в так звані бджолині ігри - наслідувати дзижчання бджіл і є мед. Говорили, що чим більше меду з'їсть господар і чим голосніше дзижчатиме, тим краще роїться бджоли навесні, і тим більше меду вдасться зібрати наступного літа.

Pexels

Існував звичай "загодовувати" землю: розламували вчорашній пиріг, що залишився від свята Казанської ікони, і розкидали шматки нивою, підгодовуючи птахів. Люди вірили, що пернаті своїм цвіріньканням можуть заспокоїти землю і просити її дати добрий урожай наступного року.

На Якова справляли останні проводи осені. Як помічали люди, цього дня падав другий сніг. Якщо він був рясним і не танув, то зима обіцяла бути м'якою, а літо врожайним.

Іменини 5 листопада

День ангела (іменини) сьогодні, 5 листопада, святкують: Володимир, Іван, Гнат, Максим, Микола, Олександр, Омелян, Петро, Яків.

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