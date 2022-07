5 міфів про пиво: факти, які не були доведені

Видання Eat this, not that вирішило розвінчати кілька міфів про пиво: чи дійсно через нього росте живіт і чи міцніші темні види напою, ніж світлі.

Перший міф - пиво не можна пити перед лікером чи будь-яким іншим міцним алкоголем.

Дослідження опубліковане в American Journal of Nutrition показує, що похмілля не стає легшим залежно від того, в якому порядку ви п'єте алкогольні напої (і навіть якщо ви п'єте взагалі лише один вид спиртного протягом усього вечора).

Другий міф - темне пиво міцніше за світле.

Потрібно оцінити вміст алкоголю в напою, щоб визначити, чи дійсно він міцний. Наприклад, Guinness може здаватися міцнішим через темний колір, але містить всього 4,2% алкоголю, в той час, як Budweiser, наприклад, може здаватися легшим варіантом, але насправді містить більше алкоголю — 5%.

Третій міф - через пиво виникає пивний живіт.

Тільки пиво не може змусити живіт збільшитися в розмірах. Вся справа в надмірному споживанні калорій, шкідливих звичок і малорухливого способу життя.

Легко казати про великий живіт і стверджувати, що це «пивний живіт», особливо якщо ви любите випити. Однак, не лише пиво може бути причиною великого живота. Серед причин - надмірне споживання калорій, шкідливі звички, малорухливий спосіб життя, який спричиняє накопичення зайвого жиру.

Четвертий міф - пиво потрібно пити холодним.

Цей напій напрочуд стійкий і може витримувати різні температурні переходи. Пивовари стверджують, що різні сорти пива слід подавати за різної температури, а деякі навіть за кімнатної, - стверджують експерти Асоціації домашніх пивоварів.

Що стосується невідкритого пива, зміни температури не матимуть великого значення для того, щоб насолоджуватися напоєм. Головне - не залишати пиво на сонці занадто надовго.

П'ятий міф - розливне пиво викликає сильніше похмілля.

Дехто стверджує, що вживання розливного пива крана може викликати гірше похмілля у порівнянні з пивом, яке подають у закритій пляшці чи банці. Однак дослідження не виявили зв'язку між розливним пивом і тяжкістю похмілля. Похмілля виникає через безліч факторів, включаючи зневоднення, подразнення шлунка, запалення, перебої в травленні та багато іншого. Безперечно, що вживання надмірної кількості алкоголю — незалежно від виду чи походження є причиною важкого похмілля.

