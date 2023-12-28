5 млн грн на створення належних умов для одужання — мережа мультимаркетів «Аврора» спільно з клієнтами підтримала діток з опікового відділення центру «Незламні»

Війна триває, й щодня від ворожих дій страждають дорослі та діти з усіх куточків України. Особливо гострою є проблема опікових відділень — вони перевантажені, потребують нового обладнання та реконструкції приміщень.

Саме тому мережа мультимаркетів «Аврора» реалізувала благодійну ініціативу під назвою «Країна рідних сердець». Її основною метою стала допомога дітям, які лікуються в опіковому відділенні центру «Незламні». Це відділення потребує ремонту, адже воно не має належних умов для лікування діток з тяжкими опіками. Тому такі пацієнти вимушені лікуватися за кордоном, далеко від близьких.

У рамках цієї акції клієнти мультимаркетів у різних містах і містечках України купували символічні наліпки з героями Джойками та словами підтримки за ціною всього 2 грн (за кожні 80 грн у чеку або купівлю товарів партнерів). Також наліпки можна було придбати за звичайною ціною — 10 грн.

З кожної наліпки за 2 грн — 1 гривня перераховувалася на відновлення дитячого опікового відділення центру «Незламні». З наліпок за 10 грн на благодійність йшло 9 грн.

Акція тривала протягом майже трьох місяців, і за цей час клієнтам мережі вдалося зібрати 2 182 379 грн. «Аврора» також доєдналася до збору, додавши до зібраної суми ще 2 817 621 грн. Загалом опіковий центр отримав рівно 5 млн грн, які були такі потрібні для ремонту.

Також клієнти підписували наліпки та клеїли їх на серця-постери, що були у кожному магазині. З цих постерів «Аврора» зробила одне велике серце, яке передано у дитяче опікове відділення, щоб підтримати маленьких пацієнтів.

Сьогодні улюблені бренди мають не тільки задовольняти своїх споживачів, а й підтримувати суспільство, на ділі підтверджувати ті цінності, які вони транслюють. Благодійні ініціативи «Аврори» доводять це на практиці та є прикладом для інших. І головне — допомагають об’єднувати людей довкола добрих справ.