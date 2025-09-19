5-річна дитина померла у лікарні: поліція з’ясовує обставини трагедії

Лікарня / © pixabay.com

Уранці 19 вересня в Полтаві в одній із лікарень померла 5-річна дитина. За попередньою інформацією, причиною смерті стало отруєння невідомою речовиною.

Про це повідомляє Суспільне.

За словами речника Полтавського районного управління поліції Василя Зуба, дитину доставили до медичного закладу напередодні у тяжкому стані. Попри всі зусилля лікарів, врятувати її не вдалося. Наразі поліція встановлює всі обставини трагедії.

