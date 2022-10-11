5-річний син залишився сиротою: російська ракета у Києві вбила лікарку Охматдиту, яка їхала на роботу

Лікарка саме поспішала на роботу рятувати людей, як російські ракети атакували столицю.

У понеділок, 10 жовтня, внаслідок ракетної атаки у Києві загинула лікарка Охматдиту Оксана Леонтьєва. Жінка саме їхала на роботу, коли одна з російських ракет забрала у неї житті і зробила її 5-річну дитину сиротою.

Про це повідомили колеги загиблої лікарки у Facebook.

"Сьогодні наш колектив втратив Оксану Леонтьєву. Ти була світлою людиною, подружкою, колегою, лікаркою, чудовою матір’ю, сестрою, донькою…Ти назавжди в нашому серці, хоча сьогодні нам його вирвала з грудей російська ракета, яка застала тебе в машині, коли ти їхала на роботу рятувати людей! Спочивай з миром, світла пам’ять", – написали колеги загиблої.

Лікар Володимир Ковальчук розповів, що 5-річний син загиблої залишився сиротою, його батько загинув півроку тому, а маму вбила російська ракета.

"Величезне горе. Від рфської ракети загинула лікар, дитячий онкогематолог Охматдиту. 5-річний син залишився сиротою, його батько загинув півроку тому", - написав він.

Ракетна атака Києва 10 жовтня

Нагадаємо, 10 жовтня внаслідок ракетного обстрілу у Києві також загинув 41-річний начальник відділу департаменту кіберполіції Юрій Заскока. Поліцейський у момент удару саме їхав бульваром Шевченка на роботу. Загалом відомо про 5 загиблих людей від російських ракет, якими окупанти вдарили по декількох районах Києва 10 жовтня.

Внаслідок обстрілів у столиці пошкоджено будинки місцевих мешканців, об'єкти цивільної та критичної інфраструктури.

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