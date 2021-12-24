5 років в’язниці та спецконфіскація: суд виніс вирок експосадовцю часів Януковича

Олексій Тамразов був звинувачений у спробі дати прокуророві хабар у розмірі 100 тисяч доларів.

У п’ятницю, 24 грудня, Вищий антикорупційний суду ухвалив вирок у справі про хабар, яким колишній заступник керівника ДК “Укргазвидобування” намагався підкупити працівника Генпрокуратури.

Про це повідомили у пресслужбі суду.

Суд визнав доведеним пред’явлене обвинувачення, відповідно до якого ексзаступник керівника ДК “Укргазвидобування” надав прокурору Генеральної прокуратури неправомірну вигоду у розмірі 100 000 доларів США.

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Цим хабарем він намагався вмовити представника сторони обвинувачення на суді зайняти пасивну позицію під час розгляду слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва клопотання про скасування арешту майна - природного газу в обсязі понад 8 мільйонів кубічних метрів, а надалі не звертатися з клопотанням про повторне накладення арешту на зазначене майно.

Як відомо, у серпні 2018 року колишнього заступника керівника "Укргазвидобування" Олексія Тамразова затримали при спробі дати прокурору хабар. Після затримання він вийшов з-під арешту під заставу 3 млн грн. Згодом його затримали за підозрою в іншому провадженні, але й цього разу він вийшов з-під варти - цього разу під заставу 20 млн грн.

За часів президента Януковича Олексій Тамразов у ПАТ "Укргазвидобування" контролював видобуток природного газу і нафти в Україні.

За вироком суду Тамразова було визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України. Йому призначено йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Також вироком суду застосовано спеціальну конфіскацію щодо 100 000 доларів США, які були предметом неправомірної вигоди.

Нагадаємо, раніше в Одесі у перший день після призначення на посаду на хабарі попався полковник поліції. Його затримали.

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