5 серпня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та основні події

5 серпня 2022 року – п’ятниця. 163-й день війни Росії проти України. 217-й день року. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

5 серпня - Міжнародний день пива. Щороку свято припадає на першу п'ятницю останнього літнього місяця. Поки що воно не має офіційного статуса. Ідея святкувати таке цікаве свято належить власнику бару з США Джессу Авшаломову. Таким чином він вирішив збільшити кількість гостей в своєму закладі.

А ще 5 серпня - Міжнародний день світлофора. Сучасний світлофор був створений 1920 року американськими конструкторами та винахідниками Харрісом та Поттсом. В Україні перші світлофори почали встановлювати у 30-х роках XX століття.

Також 5 серпня - Всесвітній день устриць. Вперше свято відсвяткували в США. Там воно носить національний характер. Зараз устриці - справжній делікатес. Але у XVI-XVII століттях у Великій Британії та Франції вони вважалися їжею бідняків. Пізніше в Італії дізналися про те, що устриці - афродизіак.

5 серпня - День свіжого дихання. Неприємний запах з роту - це соціальна проблема, про яку потрібно знати кожному. Понад 50% бактерій, які можна знайти в роті у людини, викликають його. Також причиною може бути деяка їжа чи напої. Вранці та ввечері важливо чистити зуби, а ще користуватися ополіскувачем.

Також 5 серпня - День спідньої білизни. Свято зародилося в США за ініціативи компанії Freshair, яка продає спідню білизну. 2013 року у Нью-Йорку вона організувала цікавий марафон, щоб побити світовий рекорд Гіннеса - зібрати в одному місці найбільшу кількість людей в одній спідній білизні.

5 серпня - яке сьогодні свято в церковному календарі

5 серпня - день пам'яті мучеників Трохима, Теофіла та інших / Фото: pixabay.com

5 серпня в церковному календарі – день пам'яті мучеників Трохима, Теофіла та інших. Вони стали жертвами язичників в часи гоніння християн. Сталося це за правління імператора Діоклетіана.

Пам’ятні дати 5 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 5 серпня:

1420 рік — чеські таборити висувають свою програму (так звані "12 празьких статей"), що вимагала знищення розкоші, етичного зла, скасування іконопоклонництва;

1583 рік — англійський мореплавець Гемфрі Гілберт оголошує острів Ньюфаундленд власністю Королівства Англія;

1772 рік — відбувається перший розділ Речі Посполитої;

1789 рік — у Королівстві Франція скасовують кріпацтво;

1884 рік — закладають перший камінь у фундамент Статуї Свободи у Нью-Йорку;

1858 рік — відкривається перший трансатлантичний телеграф, тоді королева Вікторія обмінялася вітаннями з президентом США Джеймсом Б'юкененом;

1886 рік — у США виходить перша газета українською мовою "Америка";

1914 рік — у Клівленді встановлюють перші у світі електричні світлофори;

1924 рік — у Туреччині забороняють багатоженство;

1963 рік — міністри закордонних справ Великої Британії, СССР і США підписують договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі й під водою;

1965 рік — починається війна між Індією і Пакистаном;

1967 рік — випускають перший альбом гурту "Pink Floyd";

1991 рік — Сергій Бубка встановлаю світовий рекорд, стрибнувши з жердиною на 6 м 10 см.

5 серпня: яке сьогодні народне свято

В народі 5 серпня називали "Трохимів день" або "Трохим Безсонник". Таке прізвисько святий Трохим отримав через те, що в цей день часто прокидалися дуже рано, щоб провести в полі якомога більше часу. Ніколи було спати тоді, коли йшли жнива.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 5 серпня

Які сьогодні іменини: Трохим, Андрій, Федір.

5 серпня народилися:

1893 рік — видатна українська кіноакторка епохи німого кіно Віра Холодна;

1899 рік — український письменник, літературний перекладач Борис Антоненко-Давидович;

1903 рік — український співак-бас Борис Гмиря;

1933 рік — видатний український художник-графік, каліграф і педагог Василь Чебаник;

1968 рік — колишній гравець збірної України з футболу, нині помічник головного тренера ФК "Динамо" (Київ) Олег Лужний.

Погода на 5 серпня

5 серпня в Києві хмарна погода до вечора, вдень можливий дрібний дощ. У Львові ясно, без опадів. У Харкові похмуро, вдень йтиме дрібний дощ. В Одесі вдень небо затягнуть хмари, може піти дрібний дощ, який закінчиться до вечора.

Температура повітря в Києві +27 вдень та +19 вночі. У Львові +29 вдень та +17 вночі. У Харкові +26 вдень та +18 вночі. В Одесі +28 вдень та +21 вночі.