5 тис. грн за документ: у Черкаській області сімейна лікарка продавала "липові" COVID-сертифікати

Наразі поліція встановлює людей, які придбали фейкові COVID-сертифікати.

У Черкаській області сімейна лікарка за 5 тисяч гривень продавала підроблені міжнародні COVID-сертифікати. До електронного реєстру медпрацівниця вносила дані клієнтів з помилками, тому документ в "Дії" був недоступним, натомість вона видавала паперові "ковідні сертифікати". За скоєне їй загрожує до шести років за ув'язнення.

Про це повідомляють пресслужби Мінцифри і кіберполіції Національної поліції України.

За даними правоохоронців, сімейна лікарка працювала зі своєю 48-річною знайомою, яка була посередницею. У соцмережах зловмисниці пропонували громадянам отримати міжнародний сертифікат без проходження вакцинації від коронавірусу. За свої послуги вони визначили ціну 5 тисяч гривень.

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Однак сімейна лікарка навмисно робила помилки під час внесення даних клієнтів, щоб вони не відображалися в застосунку "Дія". Натомість медпрацівниця видавала паперові COVID-сертифікати, завірені власною печаткою.

Національна поліція України

Поліції провела обшуки обшуки в будинках і на роботі медпрацівниць. У них вилучили печатки, копії документів і медичних декларацій, банківські картки, мобільні телефони та оформлені COVID-сертифікати. Зараз правоохоронці встановлюють осіб, які придбали фейкові документи.

За цим фактом відкрито кримінальну справу за ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) ККУ. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі з позбавленням права займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, від 24 вересня на порталі "Дія" можна згенерувати та роздрукувати COVID-сертифікат про вакцинацію. Як згенерувати документ: покрокова відеоінструкція.

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