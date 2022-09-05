5 вересня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

5 вересня 2022 року – понеділок. 194-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилося 117 днів. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня – читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

5 вересня – День запізнень. Цього дня люди, які ніколи не можуть прийти вчасно, можуть зробити це на законних підставах. Адже це День запізнень, який був проголошений в США ще в середині минулого століття. Скоро ідею підхопили і в інших країнах світу.

А ще 5 вересня – Національний день піци з сиром в США. Ця страва вперше з'явилася в Італії, але в серцях американців вона посідає особливе місце. Готують її і вдома, і в спеціальних закладах.

Також 5 вересня – Всесвітній день пиріжків "Самоса". Це особлива випічка конусоподібної або трикутної форми, яка має пікантну начинку. З'явилася вона у X столітті в країнах Середнього Сходу і Центральної Азії. Однак дуже скоро поширилася на інші континенти.

5 вересня – Міжнародний день благодійності. Свято було запроваджене ООН, щоб спонукати якомога більше людей до хороших вчинків. Сталося це 2012 року.

Яке сьогодні, 5 вересня, церковне свято

5 вересня - Віддання свята Успіння Пресвятої Богородиці / Фото: commons.wikimedia.org

5 вересня в церковному календарі – Віддання свята Успіння Пресвятої Богородиці. Це свято пов'язане з подіями, коли батьки Діви Марії привели свою трирічну доньку до Єрусалимського храму, щоб віддати до рук Іоанна Предтечі. Він відвів її до середини храму високими сходами, ці сходи згодом стали символом її шляху до покликання.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 5 вересня

Які сьогодні іменини: Євтихій, Іриней, Калиника, Флорентій.

Талісманом людини, народженої 5 вересня, є котяче око. Цей камінь володіє особливим зовнішнім виглядом. Здавна йому приписували чимало лікувальних та магічних властивостей. В давні часи котяче око часто носили як амулет захисту від темних сил.

В цей день народилися:

1870 рік – український військовий і політичний діяч, генерал-хорунжий Армії УНР Володимир Сікевич;

1882 рік – український громадський та військовий діяч, художник, скульптор Михайло Гаврилко;

1947 рік – український художник-ілюстратор Валентин Гордійчук;

1958 рік – український літератор, актор, режисер Олександр Денисенко;

1964 рік – український режисер документальних та художніх фільмів Сергій Лозниця;

1976 рік – українська гімнастка, дворазова олімпійська чемпіонка Тетяна Гуцу.

Що не можна робити в цей день

Не варто брати до рук гострі предмети, наприклад, ніж або ножиці.

Не можна скупитися.

Не можна розмовляти в лісі з незнайомцями, тому що лісовик в цей час може прийняти подобу людини.

Народні прикмети і традиції на 5 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: теплий день – весь вересень таким буде;

журавлі низько над землею летять – до пізньої та теплої зими;

полетіли вже лелеки на південь – зима буде ранньою.

В народі 5 вересня називали Луппа-брусничник. Від цього часу часто починаються перші заморозки. А ще достигає брусниця, з якої готували варення й компот.

Погода на сьогодні, 5 вересня

Сьогодні, 5 вересня, в Києві вдень та ввечері безхмарно, але зранку похмура погода, без опадів. У Львові вдень небо затягнеться хмарами, однак ранок та вечір будуть ясними, без опадів. У Харкові похмура погода, лише ввечері небо проясниться, опадів не очікується. В Одесі вдень з'являться хмари, але довго вони не протримаються, без опадів.

Температура повітря в Києві +18 вдень та +13 вночі. У Львові +19 вдень та +11 вночі. У Харкові +17 вдень та +11 вночі. В Одесі +21 вдень та +15 вночі.

Пам’ятні дати 5 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 5 вересня:

1015 рік – у боротьбі за київський престол князь Святополк убиває брата Гліба;

1755 рік – британська влада починає депортацію французьких поселенців з Нової Шотландії (Канада);

1793 рік – французький національний конгрес встановлює режим терору для захисту революції;

1800 рік – Королівство Великої Британії захоплює Мальту;

1918 рік – німецька вівчарка Рін-Тін-Тін стала першою кінозіркою;

1929 рік – прем'єр Французької республіки Арістід Бріан пропонує об'єднати європейські держави в одну;

1939 рік – США проголошують нейтралітет у Другій світовій війні;

1957 рік – виходить у світ роман Джека Керуака "На дорозі" – одна з найкращих книг про покоління бітників;

1964 рік – група The Animals посідає перше місце в американському хітпараді зі своєю версією пісні "The House of the Rising Sun";

1991 рік – відбувається перший відкритий фестиваль кіно країн СНД і Балтії "Кіношок";

1998 рік – пісня "If You Tolerate This" групи Manic Street Preachers очолює чарт;

2014 рік – у засідці під Веселою Горою і Цвітними Пісками на Луганщині українські війська втрачають 42 бійців загиблими і зниклими безвісти;

2019 рік – заявили про початок роботи Вищого антикорупційного суду, створення якого зі статусом спеціального суперечить нормам Конституції України.

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