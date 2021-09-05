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5 вересня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

5 вересня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Pexels

СЬогодні професійне свято святкують нафтовики.

Який сьогодні день

У неділю, 5 серпня, в світі відзначають Міжнародний день благодійності та День нафтовика. В Індії цього дня святкують День вчителя, а у США - Національний день піци з сиром.

Національний день піци з сиром у США / © Associated Press
Національний день піци з сиром у США / Associated Press

Пам'ятні дати 5 вересня

  • 1698 — щоб прищепити своїм підданим моду, прийняту в інших європейських країнах, Петро I встановив податок на бороди.
  • 1793 — Французький національний конгрес встановив Режим Терору для захисту революції
  • 1800 — Королівство Великої Британії захопило Мальту.
  • 1918 — Раднарком Російської СФРР видав декрет про початок червоного терору.
  • 1929 — прем'єр Французької республіки Арістід Бріан запропонував об'єднати європейські держави в одну.
  • 1939 — США проголосили нейтралітет в Другій світовій війні.

Церковне свято сьогодні 5 вересня

Православна церква 5 вересня вшановує пам'ять святого мученика Луппа Солунського. Мученик Лупп жив в кінці III ст. - початку IV ст. і був вірним слугою святого великомученика Димитрія Солунського. Під час смерті пана, він омочив свій одяг його кров'ю і взяв перстень з його руки. Цим одягом, а також перснем і ім'ям великомученика Димитрія святий Лупп творив в Солуні багато чудес. Він розбив язичницьких ідолів, за що піддався переслідуванню від язичників, але силою Божою був збережений неушкодженим. Святий Лупп добровільно віддав себе в руки мучителів і за велінням імператора Максиміана Галерія був усічений мечем.

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Що не можна робити цього дня

  • Не можна погано думати про рідних
  • Не можна лінуватися
  • Не можна відмовляти нужденним
  • Не можна стояти на перехрестях
  • Не можна випускати домашніх тварин на вулицю
  • Не можна брати гроші в борг

Прикмети на 5 вересня

У народі день святого Лупа отримав назву "брусничник". До цього часу в лісах і на болотах встигала брусниця, тому всі селяни, вільні від більш серйозних робіт, брали кошики і йшли по ягоди. Великою популярністю користувалася квашена брусниця. Також цю ягоду поважали за цілющі властивості. Сік з ягід застосовували при застуді і туберкульозі; з листя варили чай, що допомагає при хворобах кишечника і печінки.

  • Якщо ранкових заморозків немає, то і вересень, згідно з прикметами, буде теж теплим.
  • Якщо журавлі 5 вересня вирушили на південь - скоро настане зима.
  • Якщо журавлі летять низько, то зима буде теплою.
  • Дощ з громом цього дня віщували теплу осінь і холодну зиму.
  • Якщо є ранкові заморозки - чекай на ранній сніг.
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Іменини 5 вересня

День ангела (іменини) сьогодні, 5 вересня, святкують: Єфрем, Іван, Микола, Павло, Федір.

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