5 вересня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

СЬогодні професійне свято святкують нафтовики.

Який сьогодні день

У неділю, 5 серпня, в світі відзначають Міжнародний день благодійності та День нафтовика. В Індії цього дня святкують День вчителя, а у США - Національний день піци з сиром.

Національний день піци з сиром у США / Associated Press

Пам'ятні дати 5 вересня

1698 — щоб прищепити своїм підданим моду, прийняту в інших європейських країнах, Петро I встановив податок на бороди.

1793 — Французький національний конгрес встановив Режим Терору для захисту революції

1800 — Королівство Великої Британії захопило Мальту.

1918 — Раднарком Російської СФРР видав декрет про початок червоного терору.

1929 — прем'єр Французької республіки Арістід Бріан запропонував об'єднати європейські держави в одну.

1939 — США проголосили нейтралітет в Другій світовій війні.

Церковне свято сьогодні 5 вересня

Православна церква 5 вересня вшановує пам'ять святого мученика Луппа Солунського. Мученик Лупп жив в кінці III ст. - початку IV ст. і був вірним слугою святого великомученика Димитрія Солунського. Під час смерті пана, він омочив свій одяг його кров'ю і взяв перстень з його руки. Цим одягом, а також перснем і ім'ям великомученика Димитрія святий Лупп творив в Солуні багато чудес. Він розбив язичницьких ідолів, за що піддався переслідуванню від язичників, але силою Божою був збережений неушкодженим. Святий Лупп добровільно віддав себе в руки мучителів і за велінням імператора Максиміана Галерія був усічений мечем.

Що не можна робити цього дня

Не можна погано думати про рідних

Не можна лінуватися

Не можна відмовляти нужденним

Не можна стояти на перехрестях

Не можна випускати домашніх тварин на вулицю

Не можна брати гроші в борг

Прикмети на 5 вересня

У народі день святого Лупа отримав назву "брусничник". До цього часу в лісах і на болотах встигала брусниця, тому всі селяни, вільні від більш серйозних робіт, брали кошики і йшли по ягоди. Великою популярністю користувалася квашена брусниця. Також цю ягоду поважали за цілющі властивості. Сік з ягід застосовували при застуді і туберкульозі; з листя варили чай, що допомагає при хворобах кишечника і печінки.

Якщо ранкових заморозків немає, то і вересень, згідно з прикметами, буде теж теплим.

Якщо журавлі 5 вересня вирушили на південь - скоро настане зима.

Якщо журавлі летять низько, то зима буде теплою.

Дощ з громом цього дня віщували теплу осінь і холодну зиму.

Якщо є ранкові заморозки - чекай на ранній сніг.

Іменини 5 вересня

День ангела (іменини) сьогодні, 5 вересня, святкують: Єфрем, Іван, Микола, Павло, Федір.

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