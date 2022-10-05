5 жовтня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

5 жовтня 2022 року – середа. 224-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилось 87 днів. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

5 жовтня - Всесвітній день вчителя. Запроваджене свято було 1994 року, воно популярне в більшості країнах світу. В Україні є своє окреме свято, яке завжди припадає на першу неділю жовтня.

Також 5 жовтня - Всесвітній день церебрального паралічу (Всесвітній день дитячого церебрального паралічу). Припадає щороку на першу середу жовтня. Подія допомагає висвітлити проблеми, з якими можуть стикнутися люди та діти з цим захворюванням.

А ще 5 жовтня - Міжнародний день Джеймса Бонда. Саме цього дня 1962 року в Лондоні відбулася прем'єра першого фільма про агента 007. Він відразу припав до душі глядачам, а тому на 50-ту річницю виходу на екрани першого фільму започаткували навіть окреме свято.

5 жовтня - Міжнародний день "В школу пішки або на велосипеді". Припадає щороку на першу середу жовтня. Захід вперше відсвяткували в США 1997 року, а згодом його підтримали понад 40 країн.

Яке сьогодні, 5 жовтня, церковне свято

5 жовтня - день пам'яті священномученика Фоки / Фото: commons.wikimedia.org

5 жовтня в церковному календарі – день пам'яті священномученика Фоки. Він був єпископом міста Синоп (Мала Азія) та ранньо-християнським святим. 117 року за часів правління імператора Траяна його ув'язнили за віру в Христа. Спочатку піддали Фоку неймовірним тортурам, а потім втопили.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 5 жовтня

Які сьогодні іменини: Андрій, Олександр, Іоан, Веніамін, Кузьма, Мартін, Макар, Петро, Микола, Фока, Федір.

Талісманом людини, народженої 5 жовтня є нефрит. Здавна вважали, що цей камінь лікує всі хвороби. Його носили при собі як оберіг від зла та всього поганого. Також лікарі перемолювали нефрит у порошок і давали замість ліків.

В цей день народилися:

1883 рік — український військовий діяч, полковник Армії УНР Болбочан Петро Федорович;

1887 рік — український мовознавець Олекса Синявський;

1909 рік — український поет, прозаїк Богдан-Ігор Антонич;

1942 рік — український художник Іван Литвин;

1964 рік — український бізнесмен та громадський діяч Олександр Кардаков;

1966 рік — олімпійська чемпіонка з легкої атлетики Інеса Кравець;

1984 рік — український гімнаст, бронзовий призер Олімпійських ігор Олександр Воробйов.

Що не можна робити в цей день

Забороняється ловити і готувати рибу.

Не варто запрошувати рідних в свою оселю і влаштовувати святкування.

Не чіпайте і не паліть старі віники.

Народні прикмети і традиції на 5 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: з берези ще не опало листя - сніг буде пізно;

на сосні мало шишок - чекайте на теплу зиму;

в повітрі літає багато павутини - осінь буде теплою.

В народі 5 жовтня називали Фока. Святого, якого сьогодні вшановує Церква, просили про захист від пожеж. Часто цього дня дув сильний вітер, через який обсипалося листя з дерев. Люди в давнину вірили, що вітер приносить порчу.

Погода на сьогодні, 5 жовтня

Сьогодні, 5 жовтня, в Києві хмарна погода, вдень очікується дощ, який закінчиться до вечора. У Львові похмура погода, без опадів. У Харкові хмарно з проясненнями, опадів не очікується. В Одесі похмуро, без опадів.

Температура повітря в Києві +13 вдень та +9 вночі. У Львові +15 вдень та +6 вночі. У Харкові +14 вдень та +7 вночі. В Одесі +18 вдень та +10 вночі.

Пам’ятні дати 5 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 5 жовтня: