5 жовтня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

5 жовтня 2022 року – середа. 224-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилось 87 днів. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.
Який сьогодні день в Україні і світі
5 жовтня - Всесвітній день вчителя. Запроваджене свято було 1994 року, воно популярне в більшості країнах світу. В Україні є своє окреме свято, яке завжди припадає на першу неділю жовтня.
Також 5 жовтня - Всесвітній день церебрального паралічу (Всесвітній день дитячого церебрального паралічу). Припадає щороку на першу середу жовтня. Подія допомагає висвітлити проблеми, з якими можуть стикнутися люди та діти з цим захворюванням.
А ще 5 жовтня - Міжнародний день Джеймса Бонда. Саме цього дня 1962 року в Лондоні відбулася прем'єра першого фільма про агента 007. Він відразу припав до душі глядачам, а тому на 50-ту річницю виходу на екрани першого фільму започаткували навіть окреме свято.
5 жовтня - Міжнародний день "В школу пішки або на велосипеді". Припадає щороку на першу середу жовтня. Захід вперше відсвяткували в США 1997 року, а згодом його підтримали понад 40 країн.
Яке сьогодні, 5 жовтня, церковне свято
5 жовтня в церковному календарі – день пам'яті священномученика Фоки. Він був єпископом міста Синоп (Мала Азія) та ранньо-християнським святим. 117 року за часів правління імператора Траяна його ув'язнили за віру в Христа. Спочатку піддали Фоку неймовірним тортурам, а потім втопили.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 5 жовтня
Які сьогодні іменини: Андрій, Олександр, Іоан, Веніамін, Кузьма, Мартін, Макар, Петро, Микола, Фока, Федір.
Талісманом людини, народженої 5 жовтня є нефрит. Здавна вважали, що цей камінь лікує всі хвороби. Його носили при собі як оберіг від зла та всього поганого. Також лікарі перемолювали нефрит у порошок і давали замість ліків.
В цей день народилися:
- 1883 рік — український військовий діяч, полковник Армії УНР Болбочан Петро Федорович;
- 1887 рік — український мовознавець Олекса Синявський;
- 1909 рік — український поет, прозаїк Богдан-Ігор Антонич;
- 1942 рік — український художник Іван Литвин;
- 1964 рік — український бізнесмен та громадський діяч Олександр Кардаков;
- 1966 рік — олімпійська чемпіонка з легкої атлетики Інеса Кравець;
- 1984 рік — український гімнаст, бронзовий призер Олімпійських ігор Олександр Воробйов.
Що не можна робити в цей день
- Забороняється ловити і готувати рибу.
- Не варто запрошувати рідних в свою оселю і влаштовувати святкування.
- Не чіпайте і не паліть старі віники.
Народні прикмети і традиції на 5 жовтня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:
- дивилися, який сьогодні день: з берези ще не опало листя - сніг буде пізно;
- на сосні мало шишок - чекайте на теплу зиму;
- в повітрі літає багато павутини - осінь буде теплою.
В народі 5 жовтня називали Фока. Святого, якого сьогодні вшановує Церква, просили про захист від пожеж. Часто цього дня дув сильний вітер, через який обсипалося листя з дерев. Люди в давнину вірили, що вітер приносить порчу.
Погода на сьогодні, 5 жовтня
Сьогодні, 5 жовтня, в Києві хмарна погода, вдень очікується дощ, який закінчиться до вечора. У Львові похмура погода, без опадів. У Харкові хмарно з проясненнями, опадів не очікується. В Одесі похмуро, без опадів.
Температура повітря в Києві +13 вдень та +9 вночі. У Львові +15 вдень та +6 вночі. У Харкові +14 вдень та +7 вночі. В Одесі +18 вдень та +10 вночі.
Пам’ятні дати 5 жовтня
Календар важливих подій в Україні та світі за 5 жовтня:
- 1143 рік — за Саморським договором Леонське королівство визнає Португалію королівством;
- 1594 рік — починається повстання під проводом Северина Наливайка;
- 1762 рік — у віденському Бурґтеатрі відбувається прем'єра опери німецького композитора Крістофа Ґлюка "Орфей і Еврідіка";
- 1933 рік — режисера Леся Курбаса звільняють з харківського театру "Березіль" за "націоналізм";
- 1939 рік — кінець польсько-німецької війни;
- 1941 рік — у Києві утворюють Українську національну раду на чолі з Миколою Величківським, до складу входять і М. Капустянський, О. Бойдуник, О. Кандиба-Ольжич;
- 1910 рік — в Королівстві Португалія встановлюють демократичну республіку;
- 1962 рік — випускають перший сингл групи The Beatles —"Love Me Do";
- 2009 рік — виходить на екрани України фільм "Las Meninas".