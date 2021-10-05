5 жовтня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Прикмети кажуть: листя з берези ще не опало до цього дня – сніг буде пізно.

Який сьогодні день

У вівторок, 5 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день учителів, Всесвітній день пішої ходи, День енергоефективності та Міжнародний день боротьби з проституцією. У Вануату цього дня святкують День Конституції, у Португалії - День Республіки, у Пакистані - День вчителя, у Таджикистані - День державної мови, в Індонезії - День збройних сил.

Пам'ятні дати 5 жовтня

1143 — за Саморським договором Леонське королівство визнало Португалію королівством.

1933 — Режисер Лесь Курбас звільнений з харківського театру "Березіль" за "націоналізм".

1939 — кінець польсько-німецької війни.

1962 — випущений перший сингл групи The Beatles —"Love Me Do".

Associated Press

Церковне свято сьогодні 5 жовтня

5 жовтня православна церква вшановує пам'ять двох святих - мученика Фоки і пророка Іони. Фока, за переказами, народився в місті Синопі і з юності вів добродійне життя. У зрілі роки він став єпископом і, проповідуючи християнство, навернув у свою віру багатьох язичників. Під час гонінь на християн за імператора Траяна правитель міста примушував Фоку відректися від віри, але єпископ залишився твердий у своїх переконаннях, незважаючи на всі муки.

Про пророка Іону відома така легенда. Одного разу він отримав від Бога веління йти до Ніневії, щоб передбачити місту загибель за його беззаконня, та закликати жителів до покаяння. Однак Іона не послухався і замість Ніневії вирушив до Іспанії. Корабель, на якому він плив, потрапив у страшну бурю, і мореплавці кинули жереб, щоб дізнатися, чиї гріхи накликали на них гнів Божий. Жереб вказав на Йону, який зізнався в своєму непослуху і попросив кинути його в море, щоб спокутувати провину.

У морі пророка проковтнув кит, у череві якого Іона пробув три дні. Після цього Йону викинуло на берег; там він знову отримав наказ йти до Ніневії, яке і виконав. Його проповідь вразила жителів міста, і вони покаялися у своїх гріхах. Помилувана Ніневія існувала ще 200 років.

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Що не можна робити цього дня​​​

Не рекомендується давати в борг або вимагати назад віддати борг;

Не варто з’ясовувати стосунки;

Великий ризик скандалів і сварок;

Не рекомендується просити про підвищення на посаді або про збільшення заробітної плати.

Прикмети на 5 жовтня

На Русі цього дня було заборонено їсти рибу - на згадку про перебування Іони в утробі кита. Зате в достатку на столі була редька - селяни закінчували прибирання цього овоча. Зазвичай, її подавали з сіллю, цибулею і квасом.

Фоку люди шанували як захисника від пожеж, а також як рятівника потопельників. Відповідні молитви йому вимовлялися.

Цей день ще також називали Листопадною, оскільки в цей час пориви вітру буквально здирають листя з дерев - починався лістодер. Однак, якщо на Фоку та Іону лист з берези ще не опало повністю, це означало, що сніг ляже пізно. Листопадну називали початком справжньої осені.

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Шишок мало на сосні – на теплу зиму;

Літає багато павутиння – осінь буде теплою.

Іменини 5 жовтня

День ангела (іменини) сьогодні, 5 жовтня, святкують: Андрій, Веніамін, Кузьма, Макар, Микола, Олександр, Петро, Федір.

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