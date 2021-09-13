"50/50": на Банковій пояснили, чому Зеленський може не поїхати у вересні до США

"50/50": на Банковій пояснили, чому Зеленський може не поїхати у вересні до США

Зеленський ще не вирішив, чи поїде на Генасамблею ООН.

Президент України Володимир Зеленський ще не вирішив, чи поїде особисто до Нью-Йорку на 76-у сесію Генеральної Асамблеї ООН наприкінці вересня. Ухвалюючи рішення, український президент зважатиме на доцільність подібної ініціативи.

Про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров в ефірі телеканалу "Дом".

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Речник Зеленського уточнив, що президент поїде до США, якщо ця поїздка буде корисною для України. За його словами, виправдати витрату часу можуть домовленості, зустрічі, підписання документів.

"Він ухвалюватиме рішення, виходячи з доцільності. Адже витратити купу часу — день туди, день назад на переліт — заради того, щоб постояти на трибуні ООН? Звичайно, ні. Повинна бути якась користь. Якщо користь — якісь домовленості, якісь зустрічі, підписання якихось документів — виправдовує цю витрату часу, президент вирішить летіти. Якщо не виправдовує, якщо це просто церемоніальна поїздка, то він вирішить не летіти. Тому все залежить від президента. Але зараз десь 50/50", — зазначив Никифоров.

Водночас, спікер українського лідера розповів, що Зеленський під час виступу на Генасамблеї, зокрема, торкнеться теми Кримської платформи і може запросити країни приєднається до підписаної 23 серпня декларації.

"Я думаю, що президент може презентувати цю платформу і може ще раз запросити (приєднатися до неї — ред.). Все-таки ООН — це 193 країни. Він може запросити ці країни приєднатися до Кримської платформи. Це було б хорошим жестом" , — додав прессекретар.

Нагадаємо, що Офіс глави української держави опублікував спільну письмову заяву Зеленського і Байдена.

До того ж Україна отримає від США системи "Джавелін" та інше оборонне обладнання.

Також США пообіцяли надавати фінансову підтримку Україні для судової реформи та боротьби з корупцією, а також залучити Росію до відповідальності за агресію проти України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що "президенти вивели наші відносини на новий рівень".

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