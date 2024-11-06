50 днів без відключень: чи готова Україна до енергетичних викликів зими

Українська енергетична система демонструє готовність до зимового періоду, незважаючи на потенційні загрози. Про це журналістка Олена Курбанова поговорила з військовим експертом Сергієм Грабським в ефірі Курбанова LIVE.

Журналістка Олена Курбанова підкреслила значний прогрес у відновленні та стабілізації енергетичної системи.

«Але тим не менш, те, що можна було відновити, відновили. І звісно зараз ми переживаємо понад 50 днів у нас немає відключень», - наголосила вона.

Курбанова також звернула увагу на безпідставність деяких негативних прогнозів щодо ситуації в енергетиці.

«В енергетичних експертів зараз є така фішка: сказати про те, що взимку ми будемо сидіти по 20 годин без світла. Але звісно це незрозуміло як можна спрогнозувати. Або так або так. Будуть обстріли чи не будуть», - пояснила журналістка.

Вона підкреслила негативний вплив таких прогнозів на суспільство.

«І звісно, всі такі закиди про 20 годин без світла – це тільки нагнітання нашого суспільства, це виштовхування людей закордон, це просто умноження цих лякалок. Так не можна себе поводити», - наголосила Курбанова.

Військовий експерт Сергій Грабський у свою чергу підкреслив роль міжнародних партнерів у підготовці енергосистеми до зими.

«Робота проведена вже колосальна, яка дозволить серйозно змінити ситуацію на нашу користь», - наголосив він.

Грабський також відзначив важливість відкритого ринку електроенергії та можливості імпорту для стабілізації енергопостачання.

"Абсолютно відкритий і прозорий ринок постачання електроенергії і ми вже маємо з вами забезпечення електроенергією гарантоване за рахунок імпорту", - пояснив експерт.

Раніше народна депутатка, членкиня Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб заявила, що Міненерго та енергокомпанії максимально підготувалися до зими, попри загрози ракетних атак. За її словами, енергетики зробили все можливе для захисту критичної інфраструктури від атак дронів.