50 тисяч військовослужбовців ТЦК змогли б поповнити лави необхідних бойових підрозділів – Безугла

Чисельність співробітників ТЦК та рекрутингових центрів по всій Україні становить до 100 тисяч осіб.

Ліквідація ТЦК вивільнила б до 50 тисяч військовослужбовців, які б могли поповнити бойові підрозділи.

Таку думку висловила народна депутатка Мар'яна Безугла.

За словами Безуглої, ані в Міноборони, ані в Генштабі немає фінансової аналітики. Тому гроші течуть у "чорну діру", а чисельність людей у ТЦК та СП разом з рекрутинговими центрами становить до 100 тисяч осіб.

"Якщо розформувати ТЦК та СП, залишити лише рекрутингову функцію, передати адміністративні обов’язки до ЦНАП і запровадити прямий призов до бригад із централізованим моніторингом, то щонайменше 50 тисяч військовослужбовців ТЦК та СП змогли б поповнити ряди необхідних бойових підрозділів", – заявила Безугла.

Нагадаємо, Безугла пояснила, в чому неефективність мобілізації. На її думку, треба не нові підрозділи створювати, а підвищувати боєздатність наявних.

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