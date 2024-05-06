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500 доларів за статус “обмежено придатного”: подробиці скандалу у Житомирі

500 доларів за статус “обмежено придатного”: подробиці скандалу у Житомирі

500 доларів за обмежену придатність: затримано лікаря ВЛК Житомирського ОТЦК та СП. Фото: Спецпрокуратура у сфері оборони Центрального регіону

Наразі підозрюваному лікарю обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. 

Правоохоронці 2 травня затримали на хабарі лікаря ВЛК Житомирського ОТЦК та СП. 

Про це інформує пресслужба Спецпрокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Встановлено, що підозрюваний вимагав та одержав хабар у розмірі 500 доларів від військовослужбовця за вирішення питання про видачу висновку ВЛК про обмежену придатність до військової служби.

Після отримання хабаря лікаря було затримано та повідомлено про підозру у одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст.369-2 КК України). 

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. 

Нагадаємо, експерт пояснив, чому військовозобов'язані проходитимуть ВЛК двічі.

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