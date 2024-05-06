500 доларів за статус “обмежено придатного”: подробиці скандалу у Житомирі

Наразі підозрюваному лікарю обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Правоохоронці 2 травня затримали на хабарі лікаря ВЛК Житомирського ОТЦК та СП.
Про це інформує пресслужба Спецпрокуратури у сфері оборони Центрального регіону.
Встановлено, що підозрюваний вимагав та одержав хабар у розмірі 500 доларів від військовослужбовця за вирішення питання про видачу висновку ВЛК про обмежену придатність до військової служби.
Після отримання хабаря лікаря було затримано та повідомлено про підозру у одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст.369-2 КК України).
Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Нагадаємо, експерт пояснив, чому військовозобов'язані проходитимуть ВЛК двічі.
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