500 гривень — і коронавірусу “нема”: жителям окупованих територій Донбасу продавали “результати” тестів на COVID-19

500 гривень — і коронавірусу “нема”: жителям окупованих територій Донбасу продавали “результати” тестів на COVID-19

Шахрай користувався фальшивою печаткою одного з медичних центрів.

На Луганщині місцевий мешканець налагодив бізнес на продажу довідок із негативним результатом на COVID-19 без проходження відповідних досліджень. Свої послуги шахрай рекламував в Інтернеті, а передавав фальшивки на непідконтрольній території.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

За даними слідства, 59-річний чоловік використовував підроблені печатки одного з медичних центрів. Вартість одного такого тесту становила 500 грн. Щомісячний прибуток правопорушника становив приблизно 300 тисяч гривень.

Клієнти шахрая не здавали жодних аналізів, лише надавали свої дані для оформлення довідок. Під час огляду його автомобіля правоохоронці виявили підроблені медичні довідки з даними “замовників”.

Фото: Нацполіція

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України на Львівщині заблокувала схему фальсифікації результатів ПЛР-тестів. За підробки ділки брали від 600 до 800 грн.

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