500 грн за бустер: у Мінфіні заявили, що в бюджеті достатньо коштів на виплати

500 грн за бустер: у Мінфіні заявили, що в бюджеті достатньо коштів на виплати

На виплати закладено 3 млрд грн.

У бюджеті вистачить коштів, аби виплатити українцям ще 500 грн за COVID-вакцинацію третьою - бустерною дозою.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що на програму "єПідтримка" у держбюджеті на 2022 рік закладено три мільярди гривень. Цих коштів достатньо, наголосили у Мінфіні. "Зараз коштів у державному бюджеті достатньо для таких виплат і їх отримають абсолютно всі, хто отримав третю бустерну дозу та має відповідний сертифікат у мобільному застосунку "Дія", - йдеться у повідомленні.

Міністерство готове ініціювати зміни до бюджету, якщо для виплат буде потрібно більше грошей. "Кошти для цього є. Тільки за січень 2022 року виконання бюджету становить + 9 млрд грн", - наголошують у відомстві.

До слова, міністр фінансів України Сергій Марченко повідомляв, що грошей на виплату 500 грн за бустер у бюджеті поки немає.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський обіцяв, що у межах програми "єПідтримка" буде додано плюс ще 500 гривень для тих громадян України, які отримають третю бустерну дозу щеплення.