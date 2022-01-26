500-метрова траса і рекодна кількість команд: у Буковелі вперше відбувся Кубок Європи зі сноубордингу

Змагання у Буковелі стали для української сноубордистки генеральною репетицією перед Олімпіадою в Пекін.

Найсильніші сноубордисти Європи цими днями зїхалися на Буковель. Там уперше відбувся Кубок Європи зі сноубордингу.

Як йдеться у випуску ТСН, заради змагань центральний схил Буковеля майже на тиждень закрили для туристів. Востаннє Україна приймала Кубок Європи зі сноубордингу 12 років тому на Київщині.

500-метрову трасу курорт готує відповідно до вимог Міжнародної федерації лижного спорту.

Як розповів представник "Буковелю" Ігор Могильняк, Буковель у майбутньому хоче проводити Олімпійські Ігри, тож цьогоріч розпочинали із змагань меншого, європейського рівня.

"Якщо ти хочеш проводити Олімпіаду, а Буковель хоче проводити Олімпійські Ігри, відповідно треба починати із змагань меншого рівня, такі як Європа. Ну і Буковель працює, щоб прийняти зимову Олімпіаду", - сказав він.



На Буковелі проходить один з 9-ти етапів Кубку Європи. Однак саме сюди зїжджається рекордна кількість команд - 13 - не тільки європейських, але й з Японії, Австралії, Кореї та Канади. Такий ажіотаж спорстмени пояснюють інтересом до нової локації.

"Я тут уперше. І я щиро здивований, що в Україні є такі схили", - сказав член збірної команди Японії Масакі Шіба.

На Буковелі вперше відбувся Кубок Європи зі сноубордингу | Новини України

У своїх оцінках спортсмени й тренери прискіпливі, але одностайні - такої підготовки не очікували.

"Цей схил справді дуже добре підготовлений. Мушу визнати, це рівень Кубку Світу. Тож організатори Кубку Європи не прогадали, що цей етап провели тут", - сказав представник міжнародної федерації лижного спорту Fis-делегат Наім Онур Озкул.

Своєю чергою координатор Кубків Європи зі сноубордингу Роланд Хорн каже, що радий тому, що змагання знову повернулися до України.

"Востаннє це було понад 10 років тому. У вас хороша команда, персонал, які змогли добре усе підготувати навіть за такої погоди, як сьогодні", - зазначив він.

Серед присутніх спортсменів - Аннамарі Данчі. За 2 тижні вона - єдина українська сноубордистка - виступатиме на Олімпіаді у Пекіні. Цей етап Кубку Європи, каже спорсментка, став для неї хорошою репетицією перед великими змаганнями. Приємний бонус - золота медаль.



"Ці змагання дали мені, як розминку перед Олімпійськими Іграми. Я поїздила у фіналі, відчула суперника, як змагальний досвід це дуже корисно", - сказала Аннамарі Данчі.



Спортивні події на Буковелі цими змаганнями тільки починаються. Невдовзі тут пройде ще один Кубок Європи - зі слоупстайлу, а також національні першості з різних зимових видів спорту.

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