У межах проєкту провели реконструкцію та капітальний ремонт, а також встановили сучасну систему припливно-витяжної вентиляції, що забезпечує очищення повітря, контроль тиску та стерильність. Загальна сума допомоги перевищила 5,3 млн грн.

Новий блок включає палату передопераційної підготовки, операційну та допоміжні приміщення. Його відкриття дозволить удвічі збільшити кількість хірургічних втручань, що особливо важливо в умовах війни, коли кількість пацієнтів із травмами зростає. У блоці переважно виконуватимуть малоінвазивні втручання, зокрема артроскопії суглобів, які забезпечують швидше відновлення пацієнтів.

Урочисте відкриття відбулося напередодні різдвяних свят за участі представників Благодійного фонду Родини Жебрівських, Farmak та керівництва Інституту. Гості оглянули оновлену операційну та ознайомилися з результатами реалізованого проєкту.

Щороку допомогу від фонду отримують близько 150 лікарень по всій Україні.

* Благодійний фонд Родини Жебрівських та компанія Farmak є частинами діяльності родини Жебрівських і реалізують благодійну та бізнес-діяльність родини.