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56-річний чоловік під час мобілізації озвучив працівникам ТЦК свою вимогу: його суворо покарали

56-річний чоловік під час мобілізації озвучив працівникам ТЦК свою вимогу: його суворо покарали

Чоловіка покарали через ухилення від мобілізації / Фото: ТСН.ua

Чоловік просив залишити його в Умані.

У Черкаській області до 3 років позбавлення волі засудили 56-річного чоловіка, який ухилився від мобілізації. Він заявив, що готовий служити, проте мав єдину вимогу до ТЦК - щоб його нікуди не переводили з Умані. 

Про це йдеться у вироку Уманського міськрайонного суду Черкаської області. 

Про підсудного відомо, що йому "56 років, осудний, не одружений, працевлаштований, на обліку у лікаря-психіатра та лікаря-нарколога не перебуває, за місцем проживання та роботи характеризується позитивно, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався та не має судимості".

За даними суду, у квітні 2024 року чоловіка вигзнали придатним до мобілізації. Згодом йому намагались вручити повістку, проте житель Черкащини заявив, що згоден на мобілізацію лише за однієї умови - він хотів служити тільки на території міста Умань. Працівники ТЦК йому відмовили, а тому чоловік не пришов до військкомату. 

На суді чоловік провину визнав. Він дійсно заявив, що готовий до мобілізації, проте за умови, що його нікуди не відправлять з території міста Умань. Оскільки військові йому відмовили, той не прийшов до ТЦК. 

Суд визнав чоловік винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі. 

Вирок суду / ©
Вирок суду

Нагадаємо, у Миколаєві чоловік відмовився від мобілізації "через дії працівників ТЦК"

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