56 вибухів: ворог продовжує обстрілювати Сумщину з гвинтокрилів, артилерії та мінометів

Стала відома ситуація на Сумщині станом на 21:00 23 липня 2023 року.

Протягом дня ворог здійснив 13 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 56 вибухів.

Про це пише Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах.

Обстріляно 12 населених пунктів у шести територіальних громадах області: Білопільській, Краснопільській, Хотінській, Великописарівській, Новослобідській, Середно-Будській.

Хотінська громада: одне з сіл обстріляли з АГС (15 вибухів). Також зафіксований обстріл території з гелікоптера (4 вибухи ракет).

Білопільська громада: мінометний обстріл (12 вибухів), гвинтокрил здійснив пуски 4 ракет (НАР).

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Новослобідська громада: мінометний обстріл (4 вибухи).

Краснопільська громада: мінометний обстріл (5 вибухів).

Середино-Будська громада: мінометний обстріл (10 вибухів).

Великописарівська громада: артобстріл ( 2 вибухи).

Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, ввечері 21 липня окупанти скинули авіабомби на Нью-Йорк на Донеччині. Внаслідок атаки є четверо загиблих та троє поранених. Вибуховими хвилями пошкоджені об’єкти житлової забудови й господарські споруди.

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