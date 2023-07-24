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56 вибухів: ворог продовжує обстрілювати Сумщину з гвинтокрилів, артилерії та мінометів

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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56 вибухів: ворог продовжує обстрілювати Сумщину з гвинтокрилів, артилерії та мінометів

Ворог продовжує обстрілювати Сумщину / Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Стала відома ситуація на Сумщині станом на 21:00 23 липня 2023 року.

Протягом дня ворог здійснив 13 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 56 вибухів.

Про це пише Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах. 

  • Обстріляно 12 населених пунктів у шести територіальних громадах області: Білопільській, Краснопільській, Хотінській, Великописарівській, Новослобідській, Середно-Будській.
  • Хотінська громада: одне з сіл обстріляли  з АГС (15 вибухів). Також зафіксований обстріл території з гелікоптера (4 вибухи ракет).
  • Білопільська громада: мінометний обстріл (12 вибухів), гвинтокрил здійснив пуски 4 ракет (НАР). 
  • Новослобідська громада: мінометний обстріл (4 вибухи).
  • Краснопільська громада: мінометний обстріл (5 вибухів).
  • Середино-Будська громада: мінометний обстріл (10 вибухів).
  • Великописарівська громада: артобстріл ( 2 вибухи).
  • Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, ввечері 21 липня окупанти скинули авіабомби на Нью-Йорк на Донеччині. Внаслідок атаки є четверо загиблих та троє поранених. Вибуховими хвилями пошкоджені об’єкти житлової забудови й господарські споруди.

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Перегляди
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