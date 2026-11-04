59 людей зникли безвісти після прильоту бомб по укриттю школи: нові моторошні подробиці трагедії

На місці ударів у Комишувасі триває пошуково-рятувальна операція / © ДСНС у Запорізькій області

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У Комишувасі Запорізької області триває пошуково-рятувальна операція на місці російського удару. З-під завалів деблокували тіла 31 загиблого. Наразі встановлено особи 12 людей.

Про це повідомив голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури, а також співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров у Telegram.

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«Досі зниклими безвісти вважаються 59 людей. Частина з них, імовірно буде упізнана серед уже знайдених. За попередніми оцінками, під завалами можуть залишатися ще 38 людей», — зазначив він.



Федоров уточнив, що 2 листопада ворог прицільно ударив ФАБ-3000 по громаді, влучивши просто по людях, які прийшли отримувати гуманітарну допомогу.



На місці ударів триває пошуково-рятувальна операція.

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Удар по укриттю школи у Комишувасі: останні новини

Раніше постраждала від удару по Комишувасі жінка розповіла про загибель восьми колег.

Нагадаємо, російські війська атакували школу, де місцевим жителям щотижня видавали гуманітарну допомогу. Після першого авіаудару люди сховалися в укритті, однак окупанти завдали повторного удару — скинули ще дев’ять авіабомб безпосередньо по місцю, де перебували люди. Про це повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький.

За наявною інформацією, роботу рятувальників ускладнює загроза повторного російського удару, тому пошук людей відбувається в небезпечних умовах.

Корецький також наголосив, що російські військові знали про призначення навчального закладу. Саме там щотижня місцеві жителі, які залишилися у Комишувасі, отримували гуманітарну допомогу.

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