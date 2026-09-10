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Київстар продовжує випробовувати технологію 5G у реальних умовах, накопичуючи практичний досвід для її подальшого розвитку. Від початку пілотного проєкту зв’язком п’ятого покоління уже скористалися понад 1,6 млн абонентів Київстар. Водночас щодня до 5G підключаються більш ніж 200 тис. абонентів оператора (кількість варіюється залежно від дня тижня).

Географію пілотних проєктів було визначено спільно з урядом. Наразі технологія доступна у Києві, Львові, Харкові, Бородянці та Одесі. Сьогодні 5G від Київстар доповнює LTE там, де є потреба у розвантаженні LTE-мережі ꟷ додатковій ємності, швидкості передачі даних і можливості одночасної роботи великої кількості пристроїв.

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Під час тестувань максимальна швидкість передачі даних у 5G-мережі Київстар перевищила 2,4 Гбіт/с. Наразі після відкриття доступу для усіх користувачів та зі зростанням кількості підключень середня швидкість у тестовій 5G-мережі становить 600–800 Мбіт/с, а максимальна сягає 2 Гбіт/с.

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У тестових зонах Київстар використовує архітектуру 5G NSA (Non-Standalone) у діапазоні 3500 МГц. Такий підхід дає змогу використовувати наявну інфраструктуру 4G та одночасно тестувати можливості нової технології.

Для тестування 5G достатньо мати смартфон із підтримкою технології, актуальну версію програмного забезпечення, SIM-картку USIM (той самий тип, який використовується для 4G) та перебувати в зоні тестового покриття. Тарифікація відбувається відповідно до умов чинного тарифу.

Пілотування 5G відбувається паралельно з розвитком 4G, яка залишається основною технологією мобільного зв’язку в Україні. Наразі швидкісний 4G від Київстар доступний для понад 96% населення країни.

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