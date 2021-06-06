6 червня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Цього дня відкрився перший кінотеатр просто неба.

Який сьогодні день

6 червня — Всесвітній день боротьби з хворобою Вернейля, День Йо-йо, День журналіста.

Всесвітній день боротьби з хворобою Вернейля

Відзначають щороку у першу неділю червня, започатковано у 2012 році. Дату запроваджено у зв’язку з необхідністю поширення інформації про захворювання шкіри – гідраденіт, яке діагностують у 1% жінок та чоловіків від всього населення планети. Маловідома хвороба шкіри у більшості пацієнтів діагностується вже у хронічній стадії розвитку.

Мета дня - привернути увагу до захворювання та підвищити обізнаність й поінформованість людства.

День Йо-йо

Йо-йо — іграшка, яка складається з двох однакових за розміром та вагою дисків з пластику, дерева або металу, з'єднаних між собою віссю, до якої прив'язаний шнурок. Перша популярність йо-йо припала на 1920-ті роки.

Ймовірно, йо-йо є другою (після ляльок) найстарішою іграшкою, відомою людству. Перші йо-йо, що збереглися, були виготовлені з теракотових (глиняних) дисків і знайдені в Греції, вони датовані приблизно 500 роком до н.е.

В сучасний період іграшка переродилася у 1866 році, коли винахідники з Цинциннаті Джеймс Гейвен і Чарльз Геттранк отримали патент на цю іграшку, названу ними банделором. Її ж масове виробництво почалося лише в 1928 році, на підприємстві Yo-yo Manufacturing Company Педро Флореса в Санта-Барбарі. Вже в 1928 році вироблялося 300 тис. екземплярів йо-йо на день.

Фото: assets.thespinoff.co.nz

День журналіста

6 червня своє професійне свято святкують працівники засобів масової інформації в Україні. Свято встановлено 25 травня 1994 року Указом Президента України Леоніда Кравчука на підтримку ініціативи делегатів I Всеукраїнського з'їзду редакторів газет і журналів.

Спочатку дата святкування планувалася на 15 травня. В цей день в Україні вперше вийшла газета українською мовою "Зоря Галицька". Але пізніше було обрано 6 червня, оскільки цього дня в 1992 році в бельгійському Брюсселі Національну спілку журналістів України прийняли до Міжнародної федерації журналістів - найбільшої в світі організації професійних працівників ЗМІ.

Яке православне (церковне) свято сьогодні

6 червня — святої блаженної Ксенії Петербурзької.

Ксенія Петербурзька

Справжнє ім'я Ксенія Григорівна Петрова — православна юродива дворянського походження, яка жила в Санкт-Петербурзі. Після досягнення повноліття Ксенія Григорівна поєдналася шлюбом з придворним співаком — Андрієм Федоровичем Петровим.

Після раптової смерті чоловіка 26-річна Ксенія обрала шлях юродства. Вона пожертвувала будинок знайомій, стала одягатися в червону кофту і зелену спідницю, а на босих ногах носила рвані черевики. Від допомоги відмовлялася.

Цілими днями вона блукала вулицями Петербурга, а ночі проводила в полі, де стоячи на колінах молилася до світанку, б'ючи земні поклони на всі чотири сторони. Вона напророкувала смерть імператриці Єлизавети Петрівни і Іоанна Антоновича. Своїм даром прозорливості вона допомагала людям у їхньому життєвому устрої і спасінні душі. Особливе благополуччя відвідувало тих, кому блаженна Ксенія що-небудь давала.

Жінка провела в юродстві 45 років і померла на початку XIX століття. Була похована на Смоленському кладовищі Санкт-Петербурга.

День ангела сьогодні

День ангела (іменини) сьогодні святкують Григорій, Олена, Іван, Оксана, Ксенія, Микита, Семен, Степан, Федір.

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Які народні прикмети і традиції сьогодні

Традиції:

У народі початком червня вважалося саме 6-е число, коли зацвітала шипшина. Говорили: “Шипшина цвіте — рум’янець року веде”. Люди вважали, що шипшині можна розповісти про свої печалі, переживання, і вона допоможе впоратися з болем і розчаруванням. Для заспокоєння дитини дорослі разом з нею сідали під шипшиною і розповідали їй казки.

Прикмети:

Якщо шипшина зацвіла – заморозків більше не буде.

Якщо цього дня дощить — буде багато грибів.

Жаби ввечері голосно квакають – погода завтра буде хороша.

Нема роси – чекайте дощу, сильна роса – очікуйте вітру.

Що не можна робити в цей день

У слов'ян дата 6 червня вважалася однією з найбільш несприятливих в році. На цей день намагалися не планувати важливих справ, оскільки вони не матимуть успіху.

Сьогодні можна з легкістю можна стати жертвою шахрайства, тож варто уникати розмов із незнайомими людьми.

Не бажано цього дня вирушати у подорожі чи поїздки.

Що сталося цього дня

1683 — в Англії в Оксфорді відкрився перший у світі публічний музей

1882 — ньюйорківець Генрі Сілі (англ. Henry W. Seeley) запатентував електричну праску

1925 — Волтер Крайслер заснував автомобільну корпорацію "Chrysler"

1933 — у місті Кемден (штат Нью-Йорк) відкрився перший у світі кінотеатр, у якому фільм можна було дивитись, не виходячи з автомобіля

1944 — в Західній Європі відкрито Другий фронт: на Півночі Франції почалось висадження військ союзників з антигітлерівської коаліції

1981 — зареєстровані перші хворі на СНІД

1990 — Всеукраїнський православний собор у Києві проголосив патріархат УАПЦ і обрав митрополита Мстислава першим патріархом Української автокефальної православної церкви

1991 — Нобелівську премію миру вручено президенту Радянського Союзу Михайлу Горбачову

Хто народився цього дня

1599 — Дієго Веласкес, іспанський художник

1841 — Еліза Ожешко, польська письменниця

1847 — Олександр Барвінський, український історик, педагог, громадсько-політичний діяч

1875 — Томас Манн, німецький письменник, лауреат Нобелівської премії

1889 — Ігор Сікорський, українсько-американський інженер (авіаконструктор) і підприємець, уродженць Києва

1934 — Альберт II, король Бельгії

1936 — Олександр Руденко-Десняк, український і російський журналіст, перекладач, громадський діяч, почесний голова Об'єднання українців Росії та ФНКА українців Росії

1937 — Петро Перебийніс, український поет

1950 — Юрій Спіженко, український онколог, перший міністр охорони здоров'я незалежної України (1989—1994)

1965 — Богдан Данилишин, український економіст і політик

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