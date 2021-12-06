6 грудня: який сьогодні день, прикмети, традиції, День ангела, що не можна робити

6 грудня: який сьогодні день, прикмети, традиції, День ангела, що не можна робити

До Нового року залишилося 25 днів.

Який сьогодні день

У понеділок, 6 грудня, у Фінляндії відзначають День Незалежності, в Україні - День Збройних сил, в Іспанії - День Конституції, в Перу - День національної поліції, в Азербайджані - День працівників міністерства зв'язку та інформаційних технологій. в Казахстані - День прокуратури, в Польщі - Миколайки.

6 грудня відзначається День Збройних Сил України / Getty Images

Пам'ятні дати 6 грудня

1492 — перша експедиція Колумба відкрила острів Гаїті.

1741 — державний переворот в Росії, внаслідок якого імператрицею стала Єлизавета Петрівна, дочка Петра I.

1768 — у Шотландії надруковано перше видання Britannica, всесвітньовідому та одну з найпопулярніших досі енциклопедій.

1869 — у Південній Африці відкрито кімберлітові трубки, поклади алмазів. Нині регіон забезпечує 50% світового видобутку алмазів.

1877 — вийшов перший номер газети "Вашингтон пост".

1877 — винахідник Томас Едісон зробив на своєму новому фонографі найперший запис людського голосу, процитувавши слова дитячої пісеньки "Мері мала маленьке телятко".

1917 — парламент Фінляндії проголосив незалежність країни від Росії.

1917 — в порту Галіфакса вибухнуло французьке судно "Монблан", навантажене боєприпасами. Загинуло близько 2000 осіб.

1991 — утворені Збройні сили України.

1991 — незалежність України визнали Естонія і Куба.

2000 — відкритий ліверморій (стара назва — унунгексій) — хімічний елемент з атомним номером 116.

Церковне свято сьогодні 6 грудня

6 грудня православна церква вшановує пам'ять Митрофана Воронезького, єпископа що жив приблизно в XVII-XVIII столітті і є одним зі святих.

Митрофан народився в сім'ї благочестивих батьків, був одружений і мав сина, але в сорок років овдовів і прийняв чернечий постриг у Золотниківській пустелі, а пізніше став настоятелем цієї обителі. 1682 року Митрофан став єпископом Воронезьким. Він усіляко дбав про зміцнення православ'я та позицій церкви, займався зведенням нових обителів, вживав заходів для підвищення морального рівня духовних осіб, боровся зі старообрядництвом.

Митрофан Воронезький / https://azbyka.ru/

Що не можна робити цього дня

Не варто з'ясовувати стосунки, звертатися за допомогою, зустрічатися з недругами й недоброзичливцями. Є ризик спровокувати конфлікт.

Намагайтеся ні на кого не злитися, стримуйте свої емоції та будьте доброзичливими.

Прикмети і традиції на 6 грудня

По погоді на Митрофана пророкували погоду на літо. Наші пращури помітили, якщо цього дня погода буде холодною, то й осінь буде холодною.

У Митрофанів день влаштовували гуляння — збирали з усіх будинків борошно, пекли пироги та варили пиво. Після цього починалося застілля, яке зазвичай супроводжувалося різними іграми. Цього дня святкували становлення санного шляху снігом.

Якщо цього дня погода буде холодною, то й осінь буде холодною / Pexels

Ясний місяць віщує заметіль взимку.

Низькі хмари на небі – скоро буде похолодання.

Навколо місяця помітні рожеві і тьмяні кільця – ознака того, що скоро будуть тріскучі морози.

Іменини 6 грудня

День ангела (іменини) сьогодні, 6 грудня, святкують: Борис, Григорій, Іван, Митрофан, Олександр, Олексій, Федір.

Читайте також: