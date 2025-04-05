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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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6 квітня в Україні – День жалоби за загиблими в Кривому Розі: подробиці

Україна пам’ятає кожну жертву та продовжує боротьбу за справедливість.

Автор публікації
Дар’я Щербак Дар’я Щербак
По всій Україні 6 квітня оголошено День жалоби за жертвами атаки на Кривий Ріг

По всій Україні 6 квітня оголошено День жалоби за жертвами атаки на Кривий Ріг / © ДСНС

Україна оголошує 6 квітня Днем жалоби за жертвами жахливої ракетної атаки на Кривий Ріг.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

«Громади по всій країні, від Києва до Одеси, від Краматорська до Ужгорода, вшановують пам’ять загиблих. Державні прапори буде приспущено, скасують розважальні заходи, а ефіри телеканалів змінять формат», — йдеться в повідомленні.

Цей цинічний злочин — черговий доказ того, що РФ воює не лише з військовими, а й із мирним населенням. Ворожі ракети та дрони б’ють по будинках, лікарнях, дитячих майданчиках, руйнуючи долі та забираючи життя українців.

Нагадаємо, Росія вдарила по житловому кварталу Кривого Рогу балістичною ракетою та дронами-камікадзе. Внаслідок атаки загинули 19 людей, з них 9 дітей. Ще 74 особи отримали поранення.

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