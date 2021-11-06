6 листопада: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Цього дня заведено молитися іконі Скорботної Божої Матері, просити її позбавити скорботи та хвороб.

Який сьогодні день

У суботу, 6 листопада, в світі відзначають Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів, Міжнародний день пам'яті тварин, загиблих від рук людини, Всесвітній день чоловіків та День саксофона.

В Україні цього дня святкують День Визволення Києва, в Узбекистані - День працівника культури, у Республіці Конго - День посадки дерев, у Швеції - День пам'яті короля Густава Адольфа і День державного прапора, в Марокко - День зеленого маршу, у Фінляндії - День Фінсько-шведської спадщини або День шведської культури і День прапора, в Домініканській Республіці, Таджикистані та Татарстані - День Конституції.

Пам'ятні дати 6 листопада

1860 — Авраам Лінкольн обраний 16-м президентом Сполучених Штатів Америки.

1932 — на виборах у Німецькій Державі більшість голосів отримала партія націонал-соціалістів.

1951 — почав працювати Київський професійний телецентр на Хрещатику, 26. Початок історії Українського телебачення.

1960 — у Києві запущена перша черга метрополітену — 5-кілометрова ділянка Святошино-Броварської лінії з'єднала станції "Вокзальна", "Університет", "Хрещатик", "Арсенальна", "Дніпро".

1984 — на президентських виборах у США переконливу перемогу вдруге отримав республіканець Рональд Рейган.

Рональд Рейган

Церковне свято сьогодні 6 листопада

6 листопада православна церква відзначає свято чудотворної ікони Божої Матері, яка називається "Всіх скорботних Радість". На ній зображена Діва Марія в оточенні людей, що обурюються недугами та скорботами, а також ангелів, які здійснюють благодіяння.

Вперше ікона прославилася як чудотворна 1688 року, коли вона перебувала у Преображенській церкві у Москві. На той час образ уже був настільки старим, що його довелося зміцнювати гілками кипарисового дерева. Чудо, яке явила ікона, полягало у зціленні рідної сестри Патріарха Московського Іова. За переказами, закликаючи до Богородиці про звільнення від хвороби, Євфимія почула голос, який велів їй йти до храму Преображення. Після молебню над іконою жінка вилікувалась. Від того часу, за переказами, образ являв ще багато чудесних зцілень.

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Що не можна робити цього дня​​​

Не проявляйте гординю, зарозумілість, гидливість і злість. Так ви тільки опинитеся в незручному становищі.

Також краще не йти на необґрунтовані ризики.

Прикмети на 6 листопада

На Русі від цього дня розпочиналися зимові дівочі посиденьки. Як правило, дівчата займалися рукоділлям, а одночасно співали чи розмовляли. Відбувалося все це при світлі скіпки, тому й сам день нерідко називали Світцем. "Російський світець - відрада дівчат", - говорили в народі. Також було заведено молитися цього дня іконі Скорботної Божої Матері, просити її позбавити скорботи та хвороб.

Ненароком дзеркало розбити 6 листопада – чекай нещастя.

6 листопада всі чаклунські обряди й змови мають подвійну силу.

Тріска тріщить – до морозу.

Тріска метає іскри і не загоряється – до відлиги.

pixabay.com

Іменини 6 листопада

День ангела (іменини) сьогодні, 6 листопада, святкують: Вікторія, Георгій, Іван, Іраклій, Микола, Олексій, Петро.

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