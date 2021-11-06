6 листопада: який сьогодні день, яке свято, прикмети, традиції, день ангела

6 листопада: який сьогодні день, яке свято, прикмети, традиції, день ангела

В цей день потрібно ворожити на судженого та молитися іконі Божої Матері “Всіх скорботних Радість“.

6 листопада 2022 року – субота

За Юліанським календарем XX і XXI століття сьогодні – 24 жовтня. До Нового року залишається 55 днів.

6 листопада: яке сьогодні свято в Україні і світі

В Україні відзначають День визволення Києва. У роки Другої світової війни столиця нашої країни була окупована німецько-фашистськими загарбниками (з осені 1941 року). За цей час було вбито більше 100 тисяч жителів міста та військовополонених. Війська 1-го Українського фронту через 2 роки після окупації розпочали визвольну операцію.

6 листопада День визволення Києва / en.wikipedia.org

Події розгорталися з 1 листопада, коли почався наступ з Букринського плацдарму. Військові хотіли своїми діями скувати сили противника. Головне угрупування завдало нищівний удар зранку 3 листопада. Завдяки 40-хвилинній артилерійській підготовці наші війська змогли просунутись вперед на 2 км. А до кінця дня 38 армія з’єдналася з 60 армією та 5-м гвардійським танковим корпусом і просунулась на 12 км.

Продумана стратегія наступу допомогла радянським військам зайняти важливе шосе, яке веде до Києва зі сторони річки Дніпро. Німцям перекрили можливість передавати нові підкріплення з району Букринського плацдарму. До ранку 6 листопада Київ був повністю звільнений від окупантів.

В першій суботу листопада в країнах Східної Європи традиційно святкують День чоловіків. Цього року свято припадає на шосте листопада. В цей день прийнято вшановувати роль чоловіка в суспільстві та сім’ї.

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Всесвітній День чоловіків не такий популярний, як Міжнародний день жінок, який святкується 8 березня. Це свято ще зовсім юне та виникло для того, щоб кожна жінка могла згадати про тепло сімейного вогнища, заспокоїтися від домашніх турбот, забути про проблеми і просто відпочити разом зі своїм чоловіком.

В світі відзначається ще одна дуже важлива подія – Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів. Свято було запроваджене 5 листопада 2001 року Генеральною Асамблеєю ООН.

Цей день потрібен, щоб людство не забувало: шкода, заподіяна навколишньому середовищу під час різноманітних конфліктів, є причиною швидкого погіршення екологічної ситуації в світі та зменшення кількості природних ресурсів.

Також святкують День народження саксофону. Перший саксофон був створений Адольфом Саксом в 1840 році. Сам винахідник народився 6 листопада 1814 року в Бельгії і ця дата була обрана на його честь.

6 листопада День народження саксофону / pixabay.com

Саксофон вважається одним з найголовніших інструментів в джазовій музиці. Його звучання заворожує слухачів з перших нот. Сьогодні він відомий в усьому світі. Його прихильниками є не лише джазові легенди (такі як професійний музикант Джонні Ходжес), але й президенти країн. Наприклад, колишній президент США Білл Клінтон ніколи не приховував своєї любові до саксофону.

В усьому світі відзначають і Міжнародний день пам’яті тварин, загиблих від рук людей. Цього дня обов’язково запалюють свічки в пам'ять про тварин, яких приспали в притулках, та тих, що стали жертвами жорстокого поводження.

6 листопада: пам’ятні події

Сьогодні в українській та міжнародній історії сталися такі важливі події:

1657 рік – підписання Корсунської ради (документ про створення українсько-шведського військово-політичного союзу);

1860 рік – 16-м президентом США стає Авраам Лінкольн;

1919 рік – між Добровольчою армією та Українською Галицькою армією було підписано перемир’я та союзний договір через епідемію плямистого тифу та нестачу медикаментів;

1932 рік – націонал-соціалістична партія отримала більшість на виборах в Німецькій Державі;

1944 рік – після відбудови знову запрацювала Київська радіостанція;

1951 рік – розпочав свою роботу Київський професійний телецентр, що дало початок Українському телебаченню;

1960 рік – запущена перша черга Київського метрополітену “Святошино-Броварська” лінія, яка поєднала станції “Вокзальна”, “Університет”, “Хрещатик”, “Арсенальна”, “Дніпро”;

1964 рік – почав працювати Тернопільський порцеляновий завод;

1980 рік – збудовано Інгульський міст в Миколаєві, його довжина 485 м;

1984 рік – Рональд Рейган здобув перемогу на виборах президента США;

1986 рік – сталася катастрофа на залізничній станції Користівка, в якій загинуло 44 людини і 100 отримало поранення;

1987 рік – в Києві відкрита станція метро “Ленінська” (нині “Театральна”);

1991 рік – було розпущено комуністичну партію Радянського Союзу;

1998 рік – на Закарпатті пройшла сильна повінь.

В цей день народилися:

1811 рік – український поет, письменник, культурно-громадський діяч Маркіян Шашкевич;

1855 рік – український етнограф, археолог, історик, дослідник козацтва Дмитро Яворницький;

1918 – активний діяч ОУН, меценат Дмитро Куп’як.

6 листопада: яке сьогодні церковне свято

6 листопада моляться перед іконою Божої Матері "Всіх скорботних Радість" / en.wikipedia.org

Християни з особливою шаною, повагою та любов’ю звертаються до ікони Божої Матері “Всіх скорботних Радість”. Адже з давніх часів Цариця Небесна вважалася покровителькою нужденних.

На іконі Богоматір зображена у повний зріст та несе на руках немовля. Оточують Діву Марію ангели, а внизу зібрався люд, який страждає від життєвих негараздів та хвороб. Надписи над людьми свідчать про їхні проблеми.

Перше чудотворіння за допомогою святого образу Божої Матері відноситься до 1668 року, коли сестра патріарха Іоакима Євфимія отримала зцілення. Вона довго страждала від рани, що не загоювалася. Якось вона почула жіночий голос, який велів їх йти до Храму Преображення Господнього та попросити священика відслужити молебень перед іконою “Всіх скорботних Радість”. Жінка зробила все, як їй веліли.

Виконавши всі вказівки, Євфимія повністю зцілилася. Ікону з того часу почали називати чудотворною.

У кого сьогодні 6 листопада іменини, як назвати дитину, яка народилася в цей день

6 листопада свої іменини святкують: Панас, Олексій, Геогрій, Іраклій, Іван, Микола, Лаврентій, Петро, Вікторія.

Людям, які народилися в цей день, найбільше підходить камінь аметист. Це ювелірний самоцвіт, що символізує щедрість, щирість, гармонію, відданість. Вважалося, що такі люди відрізняються спокійним та гордим характером.

6 листопада: що не можна робити

Серед наших предків ходило повір’я, що в цей день у людини з’являється надто багато негативних емоцій. Саме тому їх радили приборкувати в собі. Також існували і інші правила:

не варто проявляти злість, гидливість, зарозумілість, гординю, щоб не опинитися в незручному становищі;

не йдіть на необдумані та безглузді ризики;

в цей день варто акуратно поводитися з дзеркалом – якщо воно розіб’ється, чекайте біду.

Варто проводити будь-які ворожіння на судженого. Він обов’язково вам покажеться.

Народні прикмети і традиції

Побачити 6 листопада білу собаку на щасливий рік / pixabay.com

Наші предки вірили у найрізноманітніші прикмети, деякі з них дійшли і до нашого часу:

якщо впасти в яму – це означає, що проживеш довге і щасливе життя;

в цей день варто продавати будинок, бо результат угоди буде вдалим;

якщо за вами йде біла собака, значить цілий наступний рік буде щасливим та вдалим;

вивели з дому тарганів – вони не потурбують вас довгий час;

якщо ворони збираються в зграї – чекайте на сильний снігопад.

Традиційно в цей день дівчата сідали прясти і розповідали одна одній страшні історії. Однією з ним була розповідь про душі покійних чоловіків, які прилітають вночі до будинку своїх молодих вдів. Померлий з’являвся у вигляді вогняного змія, що вилітав з комину та розсипався снопом іскор над ним. Потім він перетворювався на горобця, залітав до будинку і ставав коханим, по якому так сумує жінка.

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