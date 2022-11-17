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6 прильотів, 3 поранених, пошкоджені житлові будинки і дитсадок: окупанти обстріляли Часів Яр

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публікації
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988
Час на прочитання
2 хв
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Обстріл Часового Яру 17 листопада, фото / Донецька ОВА / ©
Обстріл Часового Яру 17 листопада, фото / Донецька ОВА / ©
Обстріл Часового Яру 17 листопада, фото / Донецька ОВА / ©
Обстріл Часового Яру 17 листопада, фото / Донецька ОВА / ©
Обстріл Часового Яру 17 листопада, фото / Донецька ОВА / ©
Обстріл Часового Яру 17 листопада, фото / Донецька ОВА / ©

Росіяни вдарили по місту з реактивної системи залпового вогню.

Сьогодні вранці, 17 листопада, внаслідок обстрілу окупантами Часового Яру в Бахмутському районі Донецької області, троє людей зазнали поранень.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Троє поранених — наслідок ранкового обстрілу Часового Яру. Місто зазнало удару з РСЗВ — зафіксовано 6 прильотів і значні пошкодження. Постраждав дитсадок, котельня та щонайменше 9 будинків", - написав він в Telegram.

Також очільник області заклика жителів евакуюватися.

"Уся вільна частина Донеччини — під постійною загрозою російських обстрілів. Абсолютно безпечних місць у нас давно вже не лишилося. Не ризикуйте власним життям — евакуюйтесь", - наголосив він.

Ситуація на Донеччині

На Донеччині фіксуються запеклі бої в районі Бахмута, Авдіївки, Павлівки та Вугледара. Російська армія посилює штурми, щоб прорвати українську оборону. Проте ЗСУ стримують удари окупантів.

Речник російського президента Путіна Дмитро Пєсков визнав, що РФ знищує українську енергетичну інфраструктуру та хоче посеред зими залишити українців без газу та світла, бо "хоче переговорів".

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Дата публікації
Перегляди
988
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