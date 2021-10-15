6-річна дівчинка померла дорогою до лікарні: на Прикарпатті мотоцикліст на швидкості влетів у матір та дитину

6-річна дівчинка померла дорогою до лікарні: на Прикарпатті мотоцикліст на швидкості влетів у матір та дитину

Водій втік з місця ДТП.

У м. Калуш Івано-Франківської області 14 жовтня о 19:40 мотоцикліст на швидкості влетів у матір та дитину, які переходили дорогу на пішохідному переході. Від удару 6-річна дівчинка померла.

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Про це повідомили в Нацполіції Івано-Франківської області.

ДТП сталась на вул. Богдана Хмельницького в Калуші. Водій мотоцикла на високій швидкості влетів у матір та дитину, які йшли пішохідним переходом. Від удару дівчинку відкинуло. Від отриманих травм неповнолітня померла дорогою до лікарні.

Водій мотоцикла втік з місця аварії. На місці ДТП працювали слідчі. Правоохоронці розшукують винуватця аварії. Відкрито провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Також у Мережі опублікували відео, як горе-водій збив дитину.

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Нагадаємо, у Львівській області 16-річний хлопець злетів з мотоцикла і розбився на смерть.

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