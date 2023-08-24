6-річна Соломія Книш, у грудях якої б'ється донорське серце, зворушила піснею з нагоди Дня Незалежності

Дівчинка привітала українців зі святом.
Шестирічна Соломія Книш, якій 10 липня пересадили серце чотирирічного хлопчика, розчулила піснею з нагоди Дня Незалежності України.
Дівчинка заспівала кавер на хіт KALUSH і Skofka "Додому", йдеться під час спецефіру 1+1 "Незалежність. Хоробрі Серця".
@snidanok_1plus1 Шестирічна Соломійка Книш, у грудях якої б’ється донорське серце, привітала українців із Днем Незалежності. Вона заспівала пісню @KALUSH і @Skofka «Додому» #серце #деньнезалежності #донорство #медицина #трансплантологія #хоробрісерцяукраїни #сніданокз1плюс1 ♬ оригінальний звук - snidanok_1plus1
"Наша красунечка! Єднаймося, любімо нашу Україну та не здаваймося", "Кошенятко, будь здоровенькою", - написали користувачі у Мережі.
Зауважимо, Соломійка стала першою в Україні пацієнткою, якій пересадили серце від іншої дитини. Вона страждала на дилатаційну кардіоміопатію. Зараз дівчинка поступово повертається до звичайного життя. Малеча збирається до першого класу, і до школи готувалася разом з мамою навіть коли була в реанімації.
4-річний Юрко із Рівного посмертно став наймолодшим донором в країні. 3 липня у хлопчика стався крововилив у головний мозок, спричинений аневризмою. Це означало, що мозок дитини помре, і це було неминуче. Тоді мама Юрка, Катерина, зрозуміла, що її син може встигнути врятувати чиєсь життя.
Нагадаємо, двоє хлопчиків отримали печінку та нирки від наймолодшого донора в Україні. Подробиці історії про великі зусилля лікарів та особливу жертовність людей.
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