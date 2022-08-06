6 серпня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та основні події

6 серпня 2022 року – субота. 164-й день війни Росії проти України. 218-й день року. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

6 серпня - Міжнародний день блюзу. Щороку припадає на першу суботу серпня. Має за мету об'єднати всіх прихильників цього жанру музики. Блюз - жанр інструментального та вокального музичного мистецтва, який головним чином належить до джазу.

А ще 6 серпня - Міжнародний день алопеції. Також щороку приадає на першу суботу серпня. З латинської мови термін "алопеція" перекладається як "облисіння". Це патологічне випадіння волосся, яке призводить до повного або часткового зникнення його на голові чи інших ділянках тіла.

Також 6 серпня - Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї (День Хіросіми). Саме цього дня 1945 року на місто Хіросіма була скинута ядерна бомба Little Boy. Через вибух миттєво загинуло близько 80 тисяч людей та ще понад 12 тисяч зникло безвісти. Переважна більшість з них була мирними громадянами.

6 серпня - Міжнародний день "Лікарі світу за мир". Має за мету об'днати всіх лікарів світу з закликами проти воєн, пролиття крові, різних збройних конфліктів. Подія була запроваджена організацією "Лікарі світу за запобігання ядерній загрозі". 6 серпня прийнято вшановувати хвилиною мовчання всіх тих, хто загинув через військові конфлікти.

А ще 6 серпня - Міжнародний день близнюків. Цього дня прийнято вітати двійнят, трійнят тощо. Свято було створено ще 1976 року. Заснувала його група жителів міста Твінсбург, що в штаті Огайо, під керівництвом Арі Хілера та Рея Дерсінга.

6 серпня - яке сьогодні свято в церковному календарі

6 серпня - день пам'яті святих благовірних братів Бориса і Гліба / Фото: commons.wikimedia.org

6 серпня в церковному календарі – день пам'яті святих благовірних братів Бориса і Гліба. Серед 12 синів князя Володимира Великого саме Борис та Гліб виділялися особливо позитивними рисами характеру: милосердям, добротою, смиренням та порядністю. Коли помер їхній батько, вони були далеко від Києва. Підступний брат Святополк скористався відсутністю Бориса і Гліба та сів на престол. А щоб зміцнити свою владу - підступно вбив їх.

Пам’ятні дати 6 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 6 серпня:

988 рік — історики встановили цей день за умовну дату Водохрещення Русі, коли князь київський Володимир Великий прийняв хрещення;

1181 рік — китайські і японські астрономи зафіксували спалах наднової зірки;

1497 рік — до Бристоля повертається експедиція Джона Кабота, що перед тим відкрила Канаду (тоді всі були впевнені, що це Китай);

1588 рік — непереможна Армада кидає якір перед містом Кале;

1649 рік — козаки перемагають у Зборівській битві;

1806 рік — Священна Римська імперія після відмови імператора Франца II від німецької корони припиняє своє існування;

1889 рік — у Лондоні відкривають готель "Савой", який був першим у світі готелем з ванною в кожному номері;

1890 рік — вбивця Вільям Кеммлер стає першою людиною, яку стратили на електричному стільці;

1914 рік — у Львові створили легіон Українських січових стрільців, який стає першим українським національним бойовим підрозділом після битви під Полтавою в червні 1709 року;

1926 рік — 19-річна Гертруда Едерле стає першою жінкою, що перепливла Ла-Манш;

1932 рік — відкривається перший Венеційський кінофестиваль;

1945 рік — американський бомбардувальник "Енола Ґей" скидає ядерну бомбу на японське місто Хіросіма;

1995 рік — хорватська влада оголошує про ліквідацію Республіки Сербська Країна;

1997 рік — літак авіакомпанії Boeing 747 південнокорейських авіаліній зазнає катастрофи над островом Гуам, у Тихому океані, гине 226 людей;

2016 рік — починається "стрілянина на півночі Криму" — в ніч проти 7 серпня на окупованій Росією території Криму стається збройна сутичка між російськими військовиками.

6 серпня: яке сьогодні народне свято

В народі 6 серпня називали "Борис і Гліб" або "Борис літник". З поваги до братів Бориса і Гліба наші пращури не працювали з зерном та не займалися роботою в полі. Також намагалися нічого не готувати з тіста.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 6 серпня

Які сьогодні іменини: Гліб, Давид, Борис, Анатолій, Христина.

6 серпня народилися:

1882 рік — українська драматична актриса Ірина Коссакова;

1903 рік — український художник Володимир Фатальчук;

1925 рік — український театральний режисер Володимир Крайниченко;

1925 рік — український поет Афанасій Коляновський;

1928 рік — українська художниця Ніна Божко;

1938 рік — український журналіст, сценарист Борис Дерев'янко;

1977 рік — українська поетеса, художник, перекладач Оляна Рута.

Погода на 6 серпня

6 серпня в Києві ясно, без опадів. У Львові в середині дня небо затягнеться хмарами, після полудня дрібний дощ. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясна погода, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +30 вдень та +19 вночі. У Львові +30 вдень та +16 вночі. У Харкові +30 вдень та +19 вночі. В Одесі +29 вдень та +21 вночі.